Pulisic e Borsani non bastano: Milan-Entella 2-3

Milan-Virtus Entella 2-3: gol di Pulisic e Borsani. Debenedetti decisivoamichevole
La Virtus Entella ha battuto il Milan nell'amichevole giocata a Solbiate Arno durante questa sosta per le nazionali. Pulisic in gol al 9', pari di Ankeye al 34', Milan di nuovo avanti al 58' e raggiunto ancora 10' dopo. Decisivo poi Debenedetti. Novanta minuti per Jashari
Il Milan non si ferma, nonostante l'assenza di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Allenamenti dunque a Milanello, ma oggi si è svolta anche un'amichevole a porte chiuse allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno. Avversaria della squadra di Allegri - per l'occasione integrata da alcuni ragazzi di Milan Futuro - la Virtus Entella, neopromossa in Serie B, che ha vinto 3-2. 90' in campo per Jashari, ma anche per Pulisic e Fofana.
La cronaca
I primi a sbloccare il match sono stati i rossoneri con Pulisic: al 9' tiro sinistro rasoterra e gol del vantaggio. Gli avversari sono stati bravi a recuperare e a pareggiare sfruttando una disattenzione di Fofana: ne ha approfittato Ankeye che è entrato in area e ha battuto Terracciano. Stessa storia nel secondo tempo. Al 58' è gol di Borsani (che poi ha lasciato il posto a Ibra jr.), ma il vantaggio non è destinato a durare. Circa 10 minuti dopo, infatti, Boccadamo ha battuto il portiere rossonero portando il risultato sul 2-2. Alla fine l'ha chiusa Debenedetti, in seguito a un contropiede: 3-2 per la Virtus Entella, è finita così.
Il tabellino
MILAN (4-4-2): Terracciano (1'st Torriani); Cappelletti (19'st Nolli), Vladimirov, Minotti (39'st Colombo), Estupiñan; Pulisic, Fofana, Jashari, Borsani (19'st Ibrahimović); Loftus-Cheek (1'st Branca), Magrassi (1'st Traorè). A disp.: Karaca, Vechiu; Eletu, Geroli; Asanji. All.: Allegri.
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate (1'st Siaulys); Bottaro (12'st Palomba), Moretti, Portanova; Boccadamo (38'st Dolce), Karic (27'st Matteazzi), Nichetti, Guiu Vilanova (27'st Fumagalli), Lipani; Ankeye (38'st Traniello), Russo (27' Debenedetti). A disp.: Rinaldini; Bariti, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario, Franzoni, Marconi, Parodi, Tiritiello. All.: Chiappella.
Arbitro: Pasculli di Como.
Gol: 9' Pulisic (M), 34' Ankeye (V), 31'st Borsani (M), 22'st Boccadamo (V), 42'st Debenedetti (V).