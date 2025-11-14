Pulisic e Borsani non bastano: Milan-Entella 2-3

La cronaca

I primi a sbloccare il match sono stati i rossoneri con Pulisic: al 9' tiro sinistro rasoterra e gol del vantaggio. Gli avversari sono stati bravi a recuperare e a pareggiare sfruttando una disattenzione di Fofana: ne ha approfittato Ankeye che è entrato in area e ha battuto Terracciano. Stessa storia nel secondo tempo. Al 58' è gol di Borsani (che poi ha lasciato il posto a Ibra jr.), ma il vantaggio non è destinato a durare. Circa 10 minuti dopo, infatti, Boccadamo ha battuto il portiere rossonero portando il risultato sul 2-2. Alla fine l'ha chiusa Debenedetti, in seguito a un contropiede: 3-2 per la Virtus Entella, è finita così.