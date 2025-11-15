Percassi: Esonero Juric scelta dolorosa e Gasp..."

Momento delicato per l'Atalanta che alla ripresa del campionato sarà chiamata a risalire la china della classifica per rientrare nella corsa all'Europa. L'amministratore delegato Luca Percassi ha ripercorso le tappe degli ultimi mesi a partire dall'addio con Gasperini dopo 9 anni di legame: "Il dialogo con Gasperini su contratto e squadra si è protratto per tutto l’ultimo mese di campionato, tutti i giorni. Tutto faceva pensare a una sua permanenza, solo il martedì dopo l’ultima partita abbiamo appreso la sua volontà di separarci, assecondata con rammarico. E abbiamo incontrato possibili candidati solo dopo questa presa di coscienza”. Poi la scelta di prendere Juric e successivamente quella di esonerarlo: "La scelta Juric è stata molto ponderata, quando ci siamo trovati di fronte ad una situazione inaspettata: dover scegliere un nuovo allenatore. Sull'esonero si è trattato di una scelta umanamente molto dolorosa, la decisione che mi è pesata di più da quando sono dirigente: Juric è un professionista serio e credo anche che non se l’aspettasse. Ma mentre l’Atalanta in Champions è in una buona posizione, in campionato, soprattutto nell’ultimo mese, ci ha preoccupato il trend negativo delle prestazioni, dunque dei risultati: decisivo nelle nostre riflessioni. E prestazioni per noi vuol dire anzitutto un atteggiamento che l’Atalanta non può permettersi di non avere. C’erano state avvisaglie negative a Cremona, confermate a Udine e con il Sassuolo, davanti ai nostri tifosi”. Infine un pensiero su Palladino, scelto per la panchina e già contattato a giugno: "Le sue parole della scorsa estate quando l’abbiamo incontrato: di grande convinzione sul valore della nostra rosa. In cuor suo, credo abbia continuato a sperare in questa chance e abbia aspettato l’Atalanta. Perché poteva andare anche altrove”.

