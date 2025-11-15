Percassi: Esonero Juric scelta dolorosa e Gasp..."

Torna a parlare Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, in un momento cruciale della stagione bergamasca con l'arrivo di Palladino sulla panchina della squadra: "L'esonero di Juric è stata la scelta più dolorosa della carriera. Siamo rimasti sorpresi da Gasperiuni con cui parlavamo di rinnovo, Palladino la scelta più logica per restare nel solco del nostro calcio"
Momento delicato per l'Atalanta che alla ripresa del campionato sarà chiamata a risalire la china della classifica per rientrare nella corsa all'Europa. L'amministratore delegato Luca Percassi ha ripercorso le tappe degli ultimi mesi a partire dall'addio con Gasperini dopo 9 anni di legame: "Il dialogo con Gasperini su contratto e squadra si è protratto per tutto l’ultimo mese di campionato, tutti i giorni. Tutto faceva pensare a una sua permanenza, solo il martedì dopo l’ultima partita abbiamo appreso la sua volontà di separarci, assecondata con rammarico. E abbiamo incontrato possibili candidati solo dopo questa presa di coscienza”. Poi la scelta di prendere Juric e successivamente quella di esonerarlo: "La scelta Juric è stata molto ponderata, quando ci siamo trovati di fronte ad una situazione inaspettata: dover scegliere un nuovo allenatore. Sull'esonero si è trattato di una scelta umanamente molto dolorosa, la decisione che mi è pesata di più da quando sono dirigente: Juric è un professionista serio e credo anche che non se l’aspettasse. Ma mentre l’Atalanta in Champions è in una buona posizione, in campionato, soprattutto nell’ultimo mese, ci ha preoccupato il trend negativo delle prestazioni, dunque dei risultati: decisivo nelle nostre riflessioni. E prestazioni per noi vuol dire anzitutto un atteggiamento che l’Atalanta non può permettersi di non avere. C’erano state avvisaglie negative a Cremona, confermate a Udine e con il Sassuolo, davanti ai nostri tifosi”. Infine un pensiero su Palladino, scelto per la panchina e già contattato a giugno: "Le sue parole della scorsa estate quando l’abbiamo incontrato: di grande convinzione sul valore della nostra rosa. In cuor suo, credo abbia continuato a sperare in questa chance e abbia aspettato l’Atalanta. Perché poteva andare anche altrove”.