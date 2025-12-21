A Riad il difensore olandese ha rimediato una botta al piede durante la seduta di sabato: niente allenamento della vigilia ed è a rischio per la finale di Supercoppa italiana fra Napoli e Bologna

Sam Beukema salta l’allenamento alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, in programma questo lunedì 22 dicembre fra Napoli e Bologna (calcio d’inizio a Riad alle ore 20 italiane). Il difensore, che è un ex avendo giocato nelle ultime due stagioni al Bologna (acquistato in estate dal Napoli per oltre 30 milioni), non ha smaltito i postumi di una contusione al piede riportata nella sessione di allenamento di sabato. Una curiosità: Beukema quest’anno non è ancora riuscito a giocare una gara contro la sua ex squadra: era in panchina, infatti nella sconfitta della squadra di Conte al Dall’Ara di Bologna dello scorso 9 novembre.