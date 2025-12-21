Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Beukema, infortunio al piede: non si allena prima di Napoli-Bologna di Superoppa

supercoppa

A Riad il difensore olandese ha rimediato una botta al piede durante la seduta di sabato: niente allenamento della vigilia ed è a rischio per la finale di Supercoppa italiana fra Napoli e Bologna 

QUANTO VALE VINCERE LA SUPERCOPPA

Sam Beukema salta l’allenamento alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, in programma questo lunedì 22 dicembre fra Napoli e Bologna (calcio d’inizio a Riad alle ore 20 italiane). Il difensore, che è un ex avendo giocato nelle ultime due stagioni al Bologna (acquistato in estate dal Napoli per oltre 30 milioni), non ha smaltito i postumi di una contusione al piede riportata nella sessione di allenamento di sabato. Una curiosità: Beukema quest’anno non è ancora riuscito a giocare una gara contro la sua ex squadra: era in panchina, infatti nella sconfitta della squadra di Conte al Dall’Ara di Bologna dello scorso 9 novembre. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Sassuolo-Torino

guida tv

La partita Sassuolo-Torino della 16^ giornata di Serie A, si gioca domenica 21 dicembre alle ore...

Botta al piede, Beukema salta l'allenamento

supercoppa

A Riad il difensore olandese ha rimediato una botta al piede durante la seduta di sabato: niente...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 21 dicembre, si scende in campo per la 16^ giornata di Serie A. Su Sky e NOW, alle...

Dove vedere Cagliari-Pisa

guida tv

La partita tra Cagliari e Pisa della 16^ giornata di Serie A si gioca domenica 21 dicembre alle...

Spalletti: "Yildiz? Neanche lui sa quanto è forte"

juventus

L'allenatore della Juve commenta il successo sulla Roma: "Sono le vittorie che ti danno...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE