Dove vedere Sassuolo-Torino

La partita Sassuolo-Torino, valida per la 16^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 21 dicembre alle ore 15 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Daniele Barone; commento Massimo Gobbi. A bordocampo Marco Nosotti, Paolo Aghemo. Dalle 15.30 appuntamento con Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Federico Zancan e Massimo Gobbi in collegamento da Firenze. Dalle 20 spazio ad Anteprima Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani. Dalle 20.45 appuntamento con Campo Aperto Serie A , con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano. Infine, dalle 22.45 ecco Sky Calcio Club , a cui si aggiungono Alessando Costacurta e Stefano De Grandis.

I numeri di Sassuolo-Torino

Il Sassuolo ha vinto solo quattro volte nei 22 precedenti contro il Torino in Serie A (9N, 9P): tra le squadre affrontate almeno cinque volte nella competizione, solo contro Napoli e Roma, la squadra neroverde ha una percentuale di successi inferiore a quella contro i granata (18.2%, come contro la Juventus). Ben sette dei 22 confronti tra Sassuolo e Torino in Serie A sono terminati 1-1, tra cui tre volte nelle ultime cinque sfide: quella granata è infatti la squadra contro cui i neroverdi hanno pareggiato più volte con il punteggio di 1-1 nella competizione. Ben otto degli 11 confronti in casa del Sassuolo tra queste due squadre in Serie A sono terminati in pareggio (una vittoria neroverde e due del Torino completano il bilancio al Mapei Stadium): quella granata è la squadra contro cui la formazione emiliana conta più pareggi casalinghi in Serie A. Nelle ultime 10 giornate di campionato, il Sassuolo non ha mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato (nell'ultima pareggio 2-2 al Meazza contro il Milan): quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nel parziale.

Dopo una serie di sei partite senza vincere (3N, 3P), il Torino ha vinto 1-0 l'ultima partita di campionato contro la Cremonese: i granata non ottengono due successi di fila in Serie A da ottobre e due vittorie di fila senza subire gol da marzo 2024. Solo il Sunderland (26 in 16 giornate) ha raccolto più punti del Sassuolo (21 in 15 turni) tra le squadre neopromosse in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: i neroverdi hanno eguagliato il loro terzo miglior score dopo le prime 15 partite di un massimo campionato (21 punti come nel 2018/19, soltanto nel 2015/16 e nel 2020/21 - entrambe 26 punti - hanno fatto meglio dopo altrettante gare giocate nel torneo).

Nonostante i 26 gol subiti (peggior difesa del torneo insieme alla Fiorentina), il Torino ha collezionato ben sei clean sheets finora: soltanto Lazio (otto), Inter, Milan e Roma (sette ciascuna) hanno chiuso più partite con la porta inviolata rispetto ai granata nel campionato in corso.