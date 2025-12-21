Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 16^ giornataguida tv
Oggi, domenica 21 dicembre, si scende in campo per la 16^ giornata di Serie A. Su Sky e NOW, alle 15.00 Sassuolo-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e alle 18.00 Fiorentina-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica si inizia alle 12.30 con Cagliari-Pisa mentre alle 15.00 con Sassuolo-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Massimo Gobbi; inviati Marco Nosotti e Paolo Aghemo. La giornata prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Vanessa Leonardi e Marina Presello. La sera alle 20.45 si conclude la prima parte della giornata di campionato con Genoa-Atalanta.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci con Dario Massara e Fernando Orsi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Federico Zancan e Massimo Gobbi in collegamento da Firenze. Durante i match delle 20.45 appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live e il commento di Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis.
Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 21 dicembre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Dario Massara e Fernando Orsi
- ore 12.30: Cagliari-Pisa su DAZN 1
- alle 15.00: SASSUOLO-TORINO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi; inviati Marco Nosotti e Paolo Aghemo
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Federico Zancan e Massimo Gobbi in collegamento da Firenze
- alle 18.00: FIORENTINA-CREMONESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti; inviati Vanessa Leonardi e Marina Presello
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano
- ore 20.45: Genoa-Atalanta su DAZN 1