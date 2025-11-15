Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus, Vlahovic: sovraccarico all'adduttore in nazionale. Le news

juve

Vlahovic a riposo per qualche giorno a causa di un sovraccarico all'adduttore rimediato in nazionale. Situazione da monitorare ma che non preoccupa la Juventus in vista della trasferta contro la Fiorentina

GLI ALTRI INFORTUNATI IN NAZIONALE

La Juventus osserva con attenzione le condizioni di Dusan Vlahovic che, durante gli impegni con la propria nazionale, ha riportato un sovraccarico all'adduttore. Da quanto ricostruito, non si tratta di una situazione preoccupante. L'attaccante serbo si è dovuto fermare e dovrà stare a riposo per qualche giorno prima di poter riprendere l’attività.

Verso la Fiorentina

Una situazione da monitorare nei prossimi giorni ma che al momento non preoccupa in vista della prossima partita della Juventus nella trasferta contro la Fiorentina. Dopo Firenze poi ci sarà l'impegno in Champions League contro il Bodo/Glimt.

Serie A: Altre Notizie

Vlahovic, sovraccarico all'adduttore in nazionale

juve

Vlahovic a riposo per qualche giorno a causa di un sovraccarico all'adduttore rimediato in...

Roma, per Ferguson no Irlanda: resta a Trigoria

Serie A

Evan Ferguson non raggiungerà il ritiro dell'Irlanda ma resterà a Trigoria per proseguire il...

Caldara si ritira: "Caro calcio, io ti saluto"

la lettera

Con una lunga e toccante lettera a gianlucadimarzio.com, il difensore scuola Atalanta ha...

Percassi: Esonero Juric scelta dolorosa e Gasp..."

Serie A

Torna a parlare Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, in un momento cruciale...

Comolli: "Alla Juve il mio calcio fatto di dati"

Serie A

In occasione di Hudl Performance Insights 2025, la conferenza internazionale dedicata ai dati...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE