Juventus, Vlahovic: sovraccarico all'adduttore in nazionale.
Vlahovic a riposo per qualche giorno a causa di un sovraccarico all'adduttore rimediato in nazionale. Situazione da monitorare ma che non preoccupa la Juventus in vista della trasferta contro la Fiorentina
La Juventus osserva con attenzione le condizioni di Dusan Vlahovic che, durante gli impegni con la propria nazionale, ha riportato un sovraccarico all'adduttore. Da quanto ricostruito, non si tratta di una situazione preoccupante. L'attaccante serbo si è dovuto fermare e dovrà stare a riposo per qualche giorno prima di poter riprendere l’attività.
Verso la Fiorentina
Una situazione da monitorare nei prossimi giorni ma che al momento non preoccupa in vista della prossima partita della Juventus nella trasferta contro la Fiorentina. Dopo Firenze poi ci sarà l'impegno in Champions League contro il Bodo/Glimt.