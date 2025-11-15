Vlahovic, sovraccarico all'adduttore in nazionale

La Juventus osserva con attenzione le condizioni di Dusan Vlahovic che, durante gli impegni con la propria nazionale, ha riportato un sovraccarico all'adduttore. Da quanto ricostruito, non si tratta di una situazione preoccupante. L'attaccante serbo si è dovuto fermare e dovrà stare a riposo per qualche giorno prima di poter riprendere l’attività.