Il Como continua a studiare da grande (e manca davvero poco)

Alla pausa di novembre Fabregas e i suoi sono settimi in classifica, primi per numero di sconfitte (solo 1, come il Milan) e secondo per reti incassate (6, solo una più della Roma). Il tutto senza ancora aver avuto il contributo di Diao e Morata, i due uomini che possono far fare il salto di qualità in attacco e, di conseguenza, rendere il Como una presenza fissa ai piani alti del campionato
