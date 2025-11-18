Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider serie a

Il Como continua a studiare da grande (e manca davvero poco)

Marco Demicheli

Marco Demicheli
©Getty

Alla pausa di novembre Fabregas e i suoi sono settimi in classifica, primi per numero di sconfitte (solo 1, come il Milan) e secondo per reti incassate (6, solo una più della Roma). Il tutto senza ancora aver avuto il contributo di Diao e Morata, i due uomini che possono far fare il salto di qualità in attacco e, di conseguenza, rendere il Como una presenza fissa ai piani alti del campionato

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ