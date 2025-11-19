AIA, chiuse indagini su Zappi: rischio deferimento

La Procura Federale della Federcalcio ha chiuso - lo riferisce l'ANSA - l'indagine disciplinare sul presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, aperta per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici della Serie C e della Serie D. Zappi, eletto presidente degli arbitri italiani a dicembre dell'anno scorso, avrebbe sollecitato gli ex designatori della serie C Ciampi e della serie D Pizzi a dimettersi per lasciare spazio nella nuova stagione agli attuali responsabili delle due categorie: Daniele Orsato per la serie C e Stefano Braschi per la serie D. Ciampi e Pizzi sono stati poi rispettivamente inseriti nella CAN, che gestisce gli arbitri di A e B, e nella CAN C. Il presidente Zappi ha ora 15 giorni di tempo per motivare la sua difesa ed evitare il deferimento.