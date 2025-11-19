AIA, chiuse indagini su Zappi: rischio deferimento

Procura Figc chiude indagini su presidente AIA Antonio Zappi: rischio deferimento. Le newsprocura figc
Secondo quanto riportato da ANSA, la Procura Figc ha chiuso le indagini sul presidente dell'AIA Antonio Zappi per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici della Serie C e della Serie D. Ora Zappi ha 15 giorni per motivare la sua difesa ed evitare il deferimento
La Procura Federale della Federcalcio ha chiuso - lo riferisce l'ANSA - l'indagine disciplinare sul presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, aperta per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici della Serie C e della Serie D. Zappi, eletto presidente degli arbitri italiani a dicembre dell'anno scorso, avrebbe sollecitato gli ex designatori della serie C Ciampi e della serie D Pizzi a dimettersi per lasciare spazio nella nuova stagione agli attuali responsabili delle due categorie: Daniele Orsato per la serie C e Stefano Braschi per la serie D. Ciampi e Pizzi sono stati poi rispettivamente inseriti nella CAN, che gestisce gli arbitri di A e B, e nella CAN C. Il presidente Zappi ha ora 15 giorni di tempo per motivare la sua difesa ed evitare il deferimento.