Spalletti prima di Sassuolo-Juve torna sul rigore di Lecce: "Decido io chi li batte"

Serie A

L'allenatore della Juventus è tornato sul rigore sbagliato da David contro il Lecce: "Decido sempre chi calcia i rigori, domenica sul foglio nello spogliatoio c'erano Locatelli e Yildiz. Poi hanno deciso di cedere il pallone a un calciatore che ne ha calciati e segnati tanti, lo avessero dato a un magazziniere li avrei fermati. Ha sbagliato, ma è tutto normale, tutto sotto controllo". Poi su Chiesa: "Da quel che so non c'è nulla di concreto"

SASSUOLO-JUVENTUS LIVE

Luciano Spalletti è tornato sul rigore sbagliato da Jonathan David contro il Lecce. L'allenatore della Juventus ha dato il suo punto di vista prima del fischio d'inizio del match contro il Sassuolo. "Decido sempre chi calcia i rigori, non bisogna da retta a chi ci dice cosa dobbiamo fare - ha spiegato a Dazn -. Lo scriviamo sempre sui fogli all'interno dello spogliatoio chi deve calciare i rigori e domenica c'era scritto Locatelli e Yildiz. Poi i calciatori hanno una testa e una personalità, hanno deciso di fare così. A quel punto lì non andiamo a togliere il pallone dalle mani di un giocatore che ha calciato e segnato tanti rigori in carriera. Avessero ceduto il pallone a un magazziniere li avrei fermati, ma lo hanno dato a un giocatore che secondo il mio punto di vista può calciare un rigore anche se non è tra i rigoristi. Sennò non dovrei prenderlo neanche in considerazione per utilizzarlo. Ha sbagliato un rigore, ora ci mette nelle condizioni di dover vincere questa partita a tutti i costi, ma è tutto normale, tutto sotto controllo. Decido sempre chi deve battere i rigori, è sempre stato così". 

"Su Chiesa non c'è niente di concreto"

Spalletti poi ha commentato le voci di mercato su Chiesa: "Ancora non c'è stata una vera e propria riunione di mercato, per cui qualche notizia la ricevo dai giornalisti. Per quanto mi riguarda e per quanto so, il discorso è soltanto buttato lì. Non c'è assolutamente niente di concreto". 

