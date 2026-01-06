Spalletti a Sky torna sul rigore di David col Lecce: "Ecco com'è andata"

L'allenatore della Juve a Sky dopo il 3-0 al Sassuolo con David protagonista: "Avevamo deciso che saremmo tutti andati ad abbracciarlo dopo il gol, sono stato al gioco… anche se ho preso qualche calcio". Sul rigore col Lecce: "Locatelli, da capitano, si è preso la responsabilità di affidargli il tiro, poi togliergli il pallone di mano diventa difficile. Spogliatoio e social? Non dobbiamo lasciare finestre aperte, altrimenti tutti possono guardarci in casa" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Otto vittorie nelle ultime dieci partite tra tutte le competizioni. La Juve vola e Spalletti si gode la prestazione di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La foto della partita è sicuramente l'abbraccio collettivo di tutta la Juve — da chi era in campo alla panchina (Spalletti stesso compreso) — a David, l'uomo del rigore sbagliato col Lecce e titolare nella fredda serata emiliana. Maglia da titolare, assist e gol, poi tutti in campo ad abbracciarlo: "Ci abbiamo un po' giocato per tutto quello che ci è piovuto addosso negli ultimi giorni — ha spiegato Spalletti a Sky — e ce lo eravamo detti: quando segnerà, perché eravamo certi che alla prima partita utile avrebbe segnato, andremo tutti ad abbracciarlo". E così è stato: "Per stare al gioco sono andato anche io, ma lì nella mischia mi hanno tirato anche qualche calcio, quindi la prossima volta non vado più" - dice Spalletti sorridendo.

Il retroscena sul rigore di David col Lecce Poi il ritorno su quanto accaduto, ovviamente in riferimento al rigore sbagliato da David col Lecce: "In spogliatoio ci sono scritte indicazioni ovunque, da cosa fare sulle palle inattive fino ai rigoristi. In due giorni non è possibile far vedere ai ragazzi tutto quello che fa il Sassuolo, visto che fai un mezzo allenamento e basta, quindi quei fogli sono un aiuto in più, fine". Già nel pre partita l'allenatore bianconero aveva confermato come i nomi dei rigoristi scritti su quei fogli rispondessero a quelli di Locatelli e Yildiz: "Da capitano Locatelli si è preso una responsabilità affidando il tiro a uno che i rigori in carriera li ha segnati quasi sempre - ha rivelato l'allenatore bianconero -, a quel punto togliere il pallone di mano a David diventa difficile. Se lo faccio e l'altro sbaglia ho ucciso sia quello che doveva tirare, sia quello che non l'ha tirato. Così sì che si crea casino, ma sulla nostra situazione si è detto che c'era confusione tra di noi quando non era assolutamente vero".