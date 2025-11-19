Offerte Black Friday
Juventus, Rugani si ferma per un problema al soleo: stop di almeno un mese

juventus

Almeno un mese di stop per Daniele Rugani, titolare nell'ultima Juventus vista in campo nel derby prima della sosta, che nell'allenamento di martedì 18 novembre ha riportato una lesione di basso grado al soleo della gamba destra. Per lui si prevede il rientro non prima di un mese. Spalletti spera di recuperare per Firenze Kelly mentre resta in bilico la convocazione di Vlahovic

Con Bremer, Cabal e Kelly ancora ai box per Luciano Spalletti arriva un'altra brutta notizia riguardante i propri difensori. Si è fermato infatti nell'allenamento di martedì 18 novembre anche Daniele Rugani. Gli accertamenti svolti oggi hanno confermato una lesione di basso grado del soleo della gamba destra. L'infortunio dovrebbe tenere Rugani fuori dai campi per almeno un mese. Per Firenze Spalletti spera di poter ritrovare fra i convocati almeno Kelly. Da verificare anche la convocazione di Vlahovic sempre alle prese con un affaticamento muscolare rimediato in Nazionale

Chiellini: "Tornare alla normalità di vincere"

