Juventus, Rugani si ferma per un problema al soleo

Con Bremer, Cabal e Kelly ancora ai box per Luciano Spalletti arriva un'altra brutta notizia riguardante i propri difensori. Si è fermato infatti nell'allenamento di martedì 18 novembre anche Daniele Rugani. Gli accertamenti svolti oggi hanno confermato una lesione di basso grado del soleo della gamba destra. L'infortunio dovrebbe tenere Rugani fuori dai campi per almeno un mese. Per Firenze Spalletti spera di poter ritrovare fra i convocati almeno Kelly. Da verificare anche la convocazione di Vlahovic sempre alle prese con un affaticamento muscolare rimediato in Nazionale