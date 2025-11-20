Le parole del numero uno dell'Associazione italiana arbitri dopo la notifica della chiusura dell'indagine a suo carico da parte della Procura Figc: "Sono stupito, ma ho piena fiducia nell'autorità giudiziaria e sono certo che verrà riconosciuta la mia completa estraneità ai fatti contestati", le sue parole. Zappi è accusato di presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici della Serie C e della Serie D

"Ho ricevuto con stupore la notifica della chiusura delle indagini da parte della Procura Figc su un fascicolo che mi riguarda, relativo a presunte pressioni esercitate su alcuni associati. Desidero ribadire la mia piena serenità e la più totale fiducia negli organi di giustizia sportiva , certo che verrà riconosciuta la mia completa estraneità ai fatti contestati". Lo ha detto all'Ansa il presidente dell' Associazione italiana arbitri, Antonio Zappi . Il numero uno dell'Aia, accusato di presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, ha anche aggiunto che "la situazione non modificherà in alcun modo il mio impegno né rallenterà il lavoro che stiamo portando avanti".

"Operato nel pieno rispetto delle regole"

Secondo l'accusa Zappi avrebbe sollecitato gli ex designatori della serie C Ciampi e della serie D Pizzi a dimettersi per lasciare spazio nella nuova stagione agli attuali responsabili delle due categorie: Daniele Orsato per la serie C e Stefano Braschi per la serie D. "Io e il Comitato Nazionale abbiamo sempre operato nel pieno rispetto delle regole e nell'esclusivo interesse dell'associazione - puntualizza il presidente degli arbitri -. La riorganizzazione tecnica dell'Aia, fondata su professionalità, impegno e merito, rappresenta l'unica strada per migliorare in modo concreto la qualità e le prestazioni dei nostri arbitri". "In quest'ottica - prosegue Zappi -, abbiamo riconosciuto il valore del lavoro svolto da Ciampi e Pizzi, proponendo loro incarichi di vice nelle categorie superiori di A e C per garantire continuità ai risultati raggiunti. Parallelamente, abbiamo affidato la guida della Serie C e della Serie D, settori fondamentali per la crescita dei nostri giovani arbitri, a due ex internazionali di assoluto prestigio mondiale come Orsato e Braschi, che conoscono in profondità il percorso necessario per raggiungere i massimi livelli arbitrali".