Milan, Leao: "Allegri come un padre, ha cambiato la mia mentalità"
"Siamo pronti per il derby. Vogliamo prepararlo bene, sappiamo che l'Inter è un bel gruppo. Per noi è un'opportunità di raggiungere la testa della classifica, già si sente il clima di questo weekend". Così Rafael Leao, intervenuto durante la trasmissione "Moorning Footy" di CBS America nella settimana che porta a Inter-Milan. Il portoghese ha parlato anche del nuovo corso iniziato quest'estate. "La scorsa stagione è stata difficile. Quest'anno sono arrivati tanti volti nuovi, il club ha fatto un gran lavoro: hanno portato un direttore che lavora molto bene e Allegri che ha molta esperienza, hanno tenuto Ibra, acquistato Modric... credo che questi tasselli siano importanti per i più giovani. Siamo ancora a metà stagione ma vogliamo raggiungere buoni risultati, domenica è un'occasione per mostrare quello che possiamo fare".
"Sono felice, sento la fiducia di Allegri"
Leao ha speso belle parole su Allegri: "Non mi chiede molte cose, mi ha detto solo: 'Sii libero'. La cosa più importante è essere focalizzato e avere la giusta mentalità, sa cosa so fare con la palla e che posso aiutare anche in fase di non possesso. È come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola, nella vita... di fare le cose nella maniera giusta. Sono felice e sento la fiducia in ogni partita perché so che conta su di me. Mi chiede solo di restare 'focus' anche dopo un gol, di non fermarmi". Poi sulla sua posizione: "Mi piace l'uno contro uno e dribblare, ma sappiamo che il calcio è cambiato e contano anche le statistiche. A me non piacciono molto ma oggi la cosa importante è fare gol: Allegri ha cambiato la mia mentalità e mi ha messo più vicino alla possibilità di segnare".