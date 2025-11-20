L'attaccante rossonero è intervenuto su CBS America: "Siamo pronti per il derby. Per noi è un'opportunità di raggiungere la testa della classifica". Poi su Allegri: "non mi chiede molte cose, mi ha solo detto: 'Sii libero'. È come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola, nella vita... di fare le cose nella maniera giusta. Sono felice e sento la fiducia in ogni partita perché so che conta su di me"

" Siamo pronti per il derby . Vogliamo prepararlo bene, sappiamo che l'Inter è un bel gruppo. Per noi è un'opportunità di raggiungere la testa della classifica , già si sente il clima di questo weekend". Così Rafael Leao , intervenuto durante la trasmissione "Moorning Footy" di CBS America nella settimana che porta a Inter-Milan . Il portoghese ha parlato anche del nuovo corso iniziato quest'estate. "La scorsa stagione è stata difficile. Quest'anno sono arrivati tanti volti nuovi, il club ha fatto un gran lavoro : hanno portato un direttore che lavora molto bene e Allegri che ha molta esperienza, hanno tenuto Ibra, acquistato Modric... credo che questi tasselli siano importanti per i più giovani. Siamo ancora a metà stagione ma vogliamo raggiungere buoni risultati , domenica è un'occasione per mostrare quello che possiamo fare".

"Sono felice, sento la fiducia di Allegri"

Leao ha speso belle parole su Allegri: "Non mi chiede molte cose, mi ha detto solo: 'Sii libero'. La cosa più importante è essere focalizzato e avere la giusta mentalità, sa cosa so fare con la palla e che posso aiutare anche in fase di non possesso. È come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola, nella vita... di fare le cose nella maniera giusta. Sono felice e sento la fiducia in ogni partita perché so che conta su di me. Mi chiede solo di restare 'focus' anche dopo un gol, di non fermarmi". Poi sulla sua posizione: "Mi piace l'uno contro uno e dribblare, ma sappiamo che il calcio è cambiato e contano anche le statistiche. A me non piacciono molto ma oggi la cosa importante è fare gol: Allegri ha cambiato la mia mentalità e mi ha messo più vicino alla possibilità di segnare".