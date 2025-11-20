Inter, le news sulla formazione in vista del derby contro il Milan
Domenica 23 novembre alle 20.45 è in programma il derby di Milano. Chivu non avrà a disposizione Dumfries, salvo sorprese dell'ultimo minuto: l'olandese è alle prese con un fastidio alla caviglia, Carlos Augusto è favorito su Luis Henrique per sostituirlo sulla destra. L'altro dubbio riguarda il centro della difesa, dove Acerbi è in vantaggio rispetto a Bisseck. A centrocampo Sucic è in vantaggio su Zielinski. In attacco torna la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Thuram
- Portiere: SOMMER
- Difensore centrale di destra: AKANJI
- Difensore centrale: ACERBI
- Difensore centrale di sinistra: BASTONI
- Esterno destro: CARLOS AUGUSTO
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: CALHANOGLU
- Mezzala sinistra: SUCIC
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: LAUTARO
- Attaccante: THURAM
- Chivu non avrà a disposizione Dumfries (salvo sorprese), l'olandese è alle prese con un fastidio alla caviglia
- Sulla corsia di destra il favorito è Carlos Augusto, poche chance per Luis Henrique
- Al centro della difesa Acerbi è avanti rispetto a Bisseck
- Sucic è in vantaggio su Zielinski per giocare a centrocampo insieme a Barella e Calhanoglu
- Thuram torna dal 1', formerà la coppia titolare insieme al capitano Lautaro Martinez