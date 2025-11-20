Offerte Black Friday
Inter, le news sulla formazione in vista del derby contro il Milan

inter fotogallery
12 foto

Domenica 23 novembre alle 20.45 è in programma il derby di Milano. Chivu non avrà a disposizione Dumfries, salvo sorprese dell'ultimo minuto: l'olandese è alle prese con un fastidio alla caviglia, Carlos Augusto è favorito su Luis Henrique per sostituirlo sulla destra. L'altro dubbio riguarda il centro della difesa, dove Acerbi è in vantaggio rispetto a Bisseck. A centrocampo Sucic è in vantaggio su Zielinski. In attacco torna la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Thuram

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

