Terzo gol per David Neres in Serie A, l’attaccante partenopeo è tornato a segnare nella massima serie 322 giorni dopo l’ultima volta (4 gennaio 2025 vs la Fiorentina).
Napoli-Atalanta, il risultato in diretta LIVE
La squadra di Conte vuole riprendere la marcia dopo un passaggio a vuoto, i bergamaschi ripartono con un nuovo allenatore in panchina, Raffaele Palladino. Napoli con il tridente composto da Neres, Lang e Hojlund con McTominay e Lobotka a centrocampo. Atalanta con la coppia CDK-Lookman e Pasalic alle spalle. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
30' - Altro break del Napoli con McTominay che ci prova dalla distanza palla non di molto oltre la traversa
26' - Adesso l'Atalanta prova a fare la partita ma il Napoli resta sempre molto compatto e non concede palle in verticale
22' - Prova a rispondere l'Atalanta con De Ketelaere che viene lanciato in profondità uscita con i piedi di Milinkovic che allontana la minaccia
La rete di di David Neres ha interrotto il digiuno dal gol del Napoli che durava da 308 minuti in tutte le competizioni.
Rasmus Højlund ha fornito il suo primo assist in questa stagione di Serie A.
Il Napoli ha evitato la sconfitta nelle ultime 75 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 24 aprile 2022 contro Empoli (sconfitta 2-3)
L'Atalanta non ha vinto alcuno degli ultimi 5 incontri in cui ha subito il primo gol della partita in Serie A, a partire dal 17 maggio 2025 contro il Genoa.
17' - Napoli in vantaggio: segna Neres
Bellissima azione del Napoli, da Di Lorenzo per Hojlund che serve Neres nello spazio, l'esterno prende il tempo ad Ahanor e si presenta a tu per tu con Carnesecchi battendolo senza grosse difficoltà
9' - Dopo un avvio particolarmente promettente del Napoli, adesso l'Atalanta sembra aver preso le giuste misure alla squadra di Conte
4' - Prima conclusione del Napoli, cross di Neres e tiro di prima intenzione di Di Lorenzo, palla sull'esterno della rete
3' - Parte forte il Napoli che spinge immediatamente mettendo l'Atalanta sulla difensiva in questo avvio di match
Napoli-Atalanta 0-0
Si parte al Maradona
Raffaele Palladino è il più giovane allenatore sulla panchina dell’Atalanta in Serie A (41 anni, 219 giorni) a partire da Antonio Conte nel gennaio 2010 (40 anni e 159 giorni)
Ci siamo, tutto pronto al Maradona per Napoli-Atalanta, le squadre stanno entrando in campo
Marco Carnesecchi colleziona la sua 100^ presenza in Serie A.
L’Atalanta è, insieme alla Roma, una delle due squadre che non hanno ancora incassato gol di testa in questa Serie A.
Il Napoli è, insieme a Bologna e Milan, una delle tre formazioni che non hanno subito alcun gol dalla distanza in questa Serie A.
Ben 11 dei 16 gol del Napoli in questa Serie A sono arrivati da centrocampisti (il 69%), dato più alto sia a livello assoluto, che in percentuale nel torneo in corso.
In ben otto delle ultime 10 gare tra Napoli e Atalanta in Serie A l’incontro si è sbloccato prima dell’intervallo e in sette di queste sono state segnate almeno due reti nei primi 45 minuti di gioco.
L’Atalanta ha trovato la rete in ben 13 degli ultimi 14 incroci con il Napoli in campionato – l’unica eccezione nel periodo è stata l’11 marzo 2023: 0-2 al Maradona.
Palladino: "La squadra ha qualità tecniche e morali"
"Il destino ti regala queste cose meravigliose, era un segno del destino ripartire dalla mia città: stare qui stasera è emozionante. L'obiettivo è che la squadra si esprima al meglio e faccia una grande prestazione. Ho avuto modo di lavorare con questi ragazzi per due settimane e la cosa che mi ha colpito di più sono le loro grandi qualità tecniche e morali"
Questa è la terza volta che il Napoli affronta l’Atalanta nelle prime 12 giornate di Serie A con almeno nove punti di distanza, dopo il 16 novembre 2008 (+9) e il 31 ottobre 2012 (+11) – in entrambe le occasioni ha trovato il successo la formazione bergamasca.
Dal 2022 in avanti, il Napoli ha vinto cinque dei sette confronti contro l’Atalanta in Serie A; nel periodo i bergamaschi hanno perso più gare solamente contro l’Inter (sei).
L'ultimo pareggio tra Napoli e Atalanta in Serie A risale al 30 ottobre 2019 e da allora ci sono state sei vittorie dei partenopei contro le cinque dei bergamaschi; inoltre, l'Atalanta ha trovato almeno due gol in tutte le ultime tre sfide contro il Napoli e non ha mai fatto meglio (tre anche nel 2020 e nel 1958).
La formazione del Napoli in grafica
Lo spogliatoio dell'Atalanta al Maradona
La formazione dell'Atalanta in grafica
Atalanta, le scelte di formazione
La prima Atalanta di Palladino è senza una vera prima punta: giocano Lookman e De Ketelaere con alle spalle Pasalic. Sulle corsie Bellanova e Zappacosta, a centrocampo Ederson e De Roon
Napoli, le scelte di formazione
Conte deve fare ancora di necessità virtù e varia ancora il sistema di gioco: il Napoli gioca con un 3-4-3 con McTominay accanto a Lobotka sulla linea dei centrocampisti e il tridente composto da Hojlund come riferimento centrale, Lang e Neres sulle corsie
Questa sarà la sfida numero 109 tra Napoli e Atalanta in Serie A: conducono il bilancio i partenopei con 49 successi, contro i 31 bergamaschi – completano 28 pareggi.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. All. Conte
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Palladino
Statistiche e curiosità
Atalanta vittoriosa 3-0 nelle ultime due trasferte con il Napoli
L’Atalanta ha vinto 3-0 le ultime due trasferte di Serie A contro il Napoli e non ha mai ottenuto tre successi esterni di fila contro i partenopei nella competizione; solo contro il Sassuolo i bergamaschi hanno registrato almeno tre vittorie esterne consecutive con almeno tre gol di scarto nel massimo campionato (quattro, tra il 2016 e il 2019).
Napoli senza gol in tre delle ultime cinque di campionato
Il Napoli ha mancato l'appuntamento con il gol in tre delle ultime cinque partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 33; in particolare, i partenopei non hanno segnato nelle due più recenti e non arrivano a tre gare di fila senza reti da dicembre 2023-gennaio 2024.
Napoli imbattuto in casa da 16 partite
Il Napoli è imbattuto da 16 partite casalinghe in Serie A (12 vittorie, 4 pareggi); considerando il periodo dall'ultimo weekend del 2024 è l’unica squadra presente in entrambe le stagioni dei cinque maggiori campionati europei a non aver mai perso una gara interna; i partenopei non arrivano ad almeno 17 partite casalinghe senza sconfitte in Serie A da gennaio-novembre 2021 (18 in quel caso).
L'Atalanta non vince in campionato da sette partite
Dopo aver vinto due delle prime quattro partite dell'attuale Serie A (2 pareggi), l'Atalanta non ha ottenuto alcun successo nelle successive sette (5 pareggi, 2 sconfitte) – la peggior serie senza vittorie per la Dea dal 2018. L'ultima volta che la squadra bergamasca ha registrato una striscia più lunga senza successi nel massimo campionato è stata tra il dicembre 2015 e il marzo 2016 (14 partite).
I numeri dell'Atalanta in trasferta in questo campionato
Nelle prime cinque trasferte di questo campionato l'Atalanta ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e subito una sconfitta; è dal 2017/18 che i bergamaschi non ottengono meno di due successi nelle prime sei gare esterne di Serie A (zero in quel caso).
Napoli e Atalanta tra le squadre con media passaggi più alta per sequenza
Napoli (4.5) e Atalanta (4.3) sono due delle quattro squadre, insieme a Inter e Milan (4.4), con la media più alta di passaggi per sequenza in questo campionato; infatti, il Napoli si trova anche in prima posizione per numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi (172, alla pari dell'Inter).
Atalanta squadra che ha segnato più reti nei 15 minuti prima dell'intervallo
Da una parte, l'Atalanta è la squadra che ha realizzato più reti nei 15 minuti prima dell'intervallo in questo campionato (cinque); dall'altra, il Napoli è quella che ha segnato di più nel quarto d'ora dopo il rientro dagli spogliatoi (cinque).
McTominay non ha partecipato a nessuna rete nelle ultime tre di Serie A
Scott McTominay non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime tre presenze di Serie A; nello scorso campionato in due occasioni è arrivato a quattro gare di fila senza partecipazioni attive: sei tra febbraio e aprile 2025, quattro tra ottobre e novembre 2024, quando la quarta fu proprio contro i bergamaschi.
Napoli squadra contro cui Lookman ha realizzato più gol (insieme all'Empoli)
Il Napoli è, con l'Empoli, una delle due squadre contro cui Ademola Lookman ha realizzato più gol in Serie A: cinque reti per l'attaccante dei bergamaschi contro i partenopei, inclusa una doppietta allo Stadio Diego Armando Maradona il 3 novembre 2024