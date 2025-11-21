Offerte Black Friday
Cagliari-Genoa: le probabili formazioni

Pisacane vuol tornare alla vittoria casalinga che in campionato manca dal 13 settembre scorso. Senza Zé Pedro, ritrova Deiola che sembra destinato a partire dalla panchina. Dopo il buon 2-2 con la Fiorentina sotto la sua gestione, Daniele De Rossi scende per la prima volta fisicamente sulla panchina del Genoa. In attacco Colombo e Vitinha. Di seguito le probabili formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
PORTIERE
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
terzino destro
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
DIFENSORE CENTRALE
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
TERZINO SINISTRO
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
MEZZALA DESTRA
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
centrocampista centrale
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
MEZZALA SINISTRA
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
ala destra
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
ATTACCANTE
Cagliari
Mattia Felici
Mattia Felici
ala sinistra

CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione

Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Folorunsho, Prati, Gaetano, Palestra, Esposito, Felici. All. Fabio Pisacane

  • Pisacane vuol tornare alla vittoria in casa: ritrova Deiola ma è assente Zé Pedro, che rivedremo nel 2026
  • Spazio al 4-3-3 con Zappa esterno basso e Palestra in avanti nel tridente. Con lui Sebastiano Esposito Felici
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
Goalkeeper
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Defender
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Defender
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Defender
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Defender
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Midfielder
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Midfielder
Genoa
Morten Thorsby
Morten Thorsby
Midfielder
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Defender
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
Forward
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Forward

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Leali, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martín, Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi

  • Assenze in avanti per De Rossi (Ekuban ed Ekhator). Sembrano orientati a partire dal 1' Vitinha e Colombo
  • Torna Malinovskyi con Ellertson destinato alla panchina. Accanto a lui a centrocampo Frendrup e Thorsby

Serie A: Altre Notizie

Spalletti: "Nessuna presunzione né pressioni"

JUVENTUS

L'allenatore bianconero ha introdotto la sfida di sabato alle 18 al Franchi: "Sarà molto...

Juve: aumento di capitale lampo da 97,8 milioni

i dettagli

Il club bianconero ha finalizzato un aumento di capitale lampo da 97,8 milioni. Un'operazione a...

Leao: "Allegri come un padre, mentalità cambiata"

milan

L'attaccante rossonero è intervenuto su CBS America: "Siamo pronti per il derby. Per noi è...

Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di...

Scaroni: "Derby di Milano partita unica al mondo"

milan

Il presidente del Milan è intervenuto allo Sport Industry Talk, soffermandosi sul derby con...
