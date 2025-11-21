Cagliari-Genoa: le probabili formazioni

Pisacane vuol tornare alla vittoria casalinga che in campionato manca dal 13 settembre scorso. Senza Zé Pedro, ritrova Deiola che sembra destinato a partire dalla panchina. Dopo il buon 2-2 con la Fiorentina sotto la sua gestione, Daniele De Rossi scende per la prima volta fisicamente sulla panchina del Genoa. In attacco Colombo e Vitinha. Di seguito le probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione
Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Folorunsho, Prati, Gaetano, Palestra, Esposito, Felici. All. Fabio Pisacane
- Pisacane vuol tornare alla vittoria in casa: ritrova Deiola ma è assente Zé Pedro, che rivedremo nel 2026
- Spazio al 4-3-3 con Zappa esterno basso e Palestra in avanti nel tridente. Con lui Sebastiano Esposito e Felici
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Leali, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martín, Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi
- Assenze in avanti per De Rossi (Ekuban ed Ekhator). Sembrano orientati a partire dal 1' Vitinha e Colombo
- Torna Malinovskyi con Ellertson destinato alla panchina. Accanto a lui a centrocampo Frendrup e Thorsby