Introduzione

Inizia il lungo viaggio senza interruzioni da qui a fine anno. Ci siamo messi alle spalle l’ultima sosta per le Nazionali e siamo pronti a “non smettere mai”. La Serie A torna protagonista con una classifica corta e con scontri diretti che potrebbero darci ulteriori messaggi importanti sia per quel che riguarda la testa sia per chi deve lottare per uscire dalla zona rossa. Giornata da circoletto rosso dato che ci sono tre scontri diretti.



La nuova Atalanta targata Palladino sarà ospite del Napoli, reduce da un periodo difficile. Conte ha perso Anguissa e deve gioco forza modificare. Rispetto all’ultima sosta, i Nazionali “rotti” sono molti meno anche se qualche allenatore ha perso (o rischia di dover rinunciare) ad elementi chiave. Come sempre, per rispondere a quesiti e risolvere dubbi, chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team sa bene quanto sia delicata per i fantallenatori il primo turno dopo la sosta e le informazioni non mancano. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A