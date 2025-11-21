Introduzione
Inizia il lungo viaggio senza interruzioni da qui a fine anno. Ci siamo messi alle spalle l’ultima sosta per le Nazionali e siamo pronti a “non smettere mai”. La Serie A torna protagonista con una classifica corta e con scontri diretti che potrebbero darci ulteriori messaggi importanti sia per quel che riguarda la testa sia per chi deve lottare per uscire dalla zona rossa. Giornata da circoletto rosso dato che ci sono tre scontri diretti.
La nuova Atalanta targata Palladino sarà ospite del Napoli, reduce da un periodo difficile. Conte ha perso Anguissa e deve gioco forza modificare. Rispetto all’ultima sosta, i Nazionali “rotti” sono molti meno anche se qualche allenatore ha perso (o rischia di dover rinunciare) ad elementi chiave. Come sempre, per rispondere a quesiti e risolvere dubbi, chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team sa bene quanto sia delicata per i fantallenatori il primo turno dopo la sosta e le informazioni non mancano. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
CAGLIARI-GENOA, sabato ore 15
Cagliari
- Recuperi ma anche nuova assenza nello scacchiere rossoblù: Pisacane ritrova Deiola ma Zé Pedro è out. Il difensore si è operato al menisco ed è probabile che lo rivedremo nel 2026
- Si continuerà presumibilmente con la difesa a 4 con Zappa come esterno basso e Palestra "alto" nel tridente
- L’alternativa è un albero di Natale con il rientro di Adopo in mediana al fianco di Prati e Folorunsho. In attacco l’orientamento è quello di utilizzare Borrelli a gara in corso
Genoa
- La situazione infortunati vede un possibile problema in attacco per De Rossi: risentimento agli adduttori per Ekuban, fascite plantare per Ekhator con il secondo che potrebbe recuperare
- Vasquez avrà solo un allenamento dopo il rientro dal Sudamerica. Pronto, nel caso, Sabelli. Si va verso la conferma di un 3-5-2 che dovrebbe prevedere il tandem Vitinha-Colombo là davanti
- Torna Malinovskyi con Ellertson destinato a scivolare in panchina
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Folorunsho, Prati, Gaetano; Palestra, Esposito, Felici
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pintus, Rog, Belotti, Ze Pedro
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo Vitinha
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Otoa, Onana, Cornet, Ekuban, Messias
UDINESE-BOLOGNA, sabato ore 15
Udinese
- Runjaic spera di ritrovare Thomas Krisensen, fermo oramai da un mese e mezzo. Il difensore potrebbe strappare una convocazione. Difficile però pensarlo subito titolare
- Possibile rientro anche per Miller mentre sono da valutare le condizioni di Seba Goglichidze che si è fermato durante il match contro la Spagna
- Davanti c’è Davis pronto a tornare dal primo minuto sostenuto da Zaniolo con Buksa pronto nel caso dalla panchina. L’inglese difficilmente avrà i 90 minuti nelle gambe
Bologna
- L’infermeria rossoblù si è riempita non poco e Italiano ha poche scelte nel settore sinistro del tridente alle spalle della punta. Con Rowe e Cambiaghi ai box ci sarà una possibilità per Benjamin Rodriguez
- Immobile è tornato parzialmente in gruppo. Fari però puntati su Ravaglia: con Skorupski out c’è da capire chi giocherà in porta. Ravaglia dovrebbe recuperare
- Rotazioni in difesa visto che Holm è fuori causa. De Silvestri è in pole a destra. Da verificare la stanchezza di Lucumì mentre da non dimenticare l’ipotesi Bernardeschi là davanti
Probabili formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Freuler, Holm, Skorupski, Cambiaghi, Rowe
FIORENTINA-JUVENTUS, sabato ore 18
Fiorentina
- Fari puntati sul possibile rientro di Robin Gosens. Il tedesco è reduce da una lesione al retto femorale della coscia e, se convocato, andrà in panchina.
- In difesa si candidano sia Viti che Comuzzo. In mediana Sohm sembra aver convinto definitivamente Vanoli. L’ex Parma sarà, salvo ripensamenti, titolare
- A sinistra c’è ancora Fortini in pole su Parisi. Là davanti Vanoli resta su un 3-5-1-1 con Albert Gudmundsson a supporto del recuperato Moise Kean
Juventus
- Rientro in gruppo per Kelly. Vlahovic ancora a parte e stop per Daniele Rugani. Questa la fotografia attuale dei bianconeri.
- L’attaccante serbo deve smaltire un sovraccarico muscolare, non è al meglioe dovrebbe partire dalla panchina. Pronto Openda
- Rugani è out: lesione di basso grado del soleo della gamba destra. Kalulu, Gatti, Koopmeiners dovrebbe essere il trio proposto contro la Fiorentina
- McKennie è in pole per una maglia da esterno destro
Probabili formazioni
FIORENTINA (3‑5‑1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson; Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kouamé, Lamptey, Sabiri
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pinsoglio, Cabal, Bremer, Rugani
NAPOLI-ATALANTA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Napoli
- L’infortunio di Anguissa costringerà Conte a schierare una mediana di fatto obbligata con Lobotka, McTominay ed Elmas. Rientrato l’allarme per Hojlund
- In difesa a sinistra favorito Gutierrez visto che Spinazzola non è ancora al 100%. Olivera invece è stato l’ultimo a riaggregarsi al gruppo dopo la sosta
- Restano ai box Meret, De Bruyne, Lukaku e Gilmour. Davanti c’è pronta una maglia per Neres a completamento di un tridente che comprenderà Politano e il già citato Hojlund
Atalanta
- Il dubbio principale del nuovo corso riguarda il sistema di gioco con Palladino orientato (pare) a continuare sul 3-4-2-1 con ballottaggio Kossounou-Djimsiti a destra
- Sulle corsie esterne sono in pole Bellanova e Zappacosta. In mediana c’è De Roon che spera di ritrovare posto con Palladino che potrebbe panchinare Pasalic
- Ballottaggio “pieno” per l’attacco: De Ketelaere e Lookman dovrebbero essere titolari nel duo alle spalle del terminale offensivo. La scelta tra Scamacca e Krstovic deve ancora essere presa
Probabili formazioni
NAPOLI (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker
VERONA-PARMA, domenica ore 12:30
Verona
- Serdar è più no che sì per il Parma: il centrocampista è alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio e continua a lavorare a parte. In programma ci sono esercitazioni sul campo
- In difesa Bella-Kotchap è insidiato dal ritorno dal primo minuto di Unai Nunez. Davanti pochi dubbi per Zanetti con Giovane e Orban ancora affiancati
- In mediana altre decisioni da prendere: Al-Mustrati potrebbe strappare una maglia dal primo minuto. Da non dimenticare la candidatura di Harroui mentre a sinistra Bradaric è ancora in vantaggio su Frese
Parma
- Buone nuove per Cuesta che ha rivisto in gruppo Gaetano Oristanio che, salvo sorprese, dovrebbe tornare quanto meno nella lista dei convocati
- Recupero in vista anche per Almqvist che punta al Verona. Anche lui però andrà al massimo in panchina
- Attenzione anche a Ondrejka che ha giocato titolare nell’amichevole con il Mantova. In porta spazio al momento per Corvi visto l’infortunio occorso a Suzuki
Probabili formazioni
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Al-Musrati, Bradaric; Giovane, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Serdar, Santiago Yellu
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Valenti, Ndiaye; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Circati, Estevez, Suzuki
CREMONESE-ROMA, domenica ore 15
Cremonese
- Tra possibili rientri e giocatori ancora da valutare ci sono un po’ di dubbi di formazione. Il terzetto difensivo dovrebbe essere il solito: Terracciano, Baschirotto e Bianchetti non temono la concorrenza
- A sinistra occhio al rientro di Pezzella che è tornato a disposizione. Sull’out destro invece va verso la conferma Barbieri
- Il trio di interni a centrocampo non subirà variazioni. Davanti ci sono tanti pretendenti. Sanabria è reduce dalla rete contro il Messico ma al momento Vardy-Bonazzoli pare il duo favorito
Roma
- Allarme attacco parzialmente rientrato per Gasperini che ha rivisto in gruppo Evan Ferguson. Senza Dovbyk e Dybala, l’irlandese dovrebbe avere carta bianca per una maglia dal primo minuto
- Recuperato anche l’altro Evan in rosa ovvero Ndicka che ha smaltito il problema alla caviglia che aveva accusato. Si va quindi verso il solito terzetto là dietro
- In attesa di buone nuove sul fronte Angelino, Wesley resta favoritissimo per la corsia sinistra. Bailey ha continuato a lavorare a parte e non dovrebbe recuperare per Cremona
Probabili formazioni
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Faye, Grassi, Zerbin
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Angelino, Dybala, Bailey, Dovbyk
LAZIO-LECCE, domenica ore 18 su Sky Sport
Lazio
- Il piano previsto per il rientro di Castellanos slitta: niente Lecce per il “Taty” che potrebbe rivedere il proprio cognome tra i convocati solo a dicembre
- Sarri punterà ancora su Dia che è prossimo alla convocazione per la Coppa d’Africa. Zaccagni e Isaksen agiranno ai lati dell’ex Salernitana
- A sinistra è tornato a disposizione Nuno Tavares che si candida per una maglia da titolare. In caso di partenza dalla panchina del portoghese, sempre attuale l’opzione Lazzari a destra e Marusic a sinistra
Lecce
- Di Francesco deve verificare le condizioni di Camarda, rientrato dagli impegni con l’Under 21 acciaccato. L'azzurrino non dovrebbe preoccupare, anzi. Si gioca una maglia là davanti
- E’ tornato ad allenarsi con il gruppo Gaby Jean che era stato operato nell’aprile scorso. Ovviamente il suo rientro sarà graduale ma propedeutico alla futura partenza di Gaspar per la Coppa d’Africa
- Tornando all’attacco il dubbio maggiore è sull’out sinistro: Di Francesco potrebbe rilanciare Sottil dal primo minuto. Banda, durante la sosta si è allenato a parte e quindi il ballottaggio resta in piedi
Probabili formazioni
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri
LECCE (4‑2‑3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Berisha, Sottil; Camarda
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Perez, Marchwinski, Pierret
INTER-MILAN, domenica ore 20:45
Inter
- Dumfries sente ancora dolore alla caviglia ed è praticamente impossibile che l’olandese recuperi per il derby. Lo staff medico guarda già al rientro per la Champions
- Allarme rientrato invece per Zielinski che si è allenato regolarmente in gruppo. L’ex Napoli si candida per affiancare Barella e Calhanoglu in mediana ma c'è Sucic in pole
- Davanti coppia formata da Lautaro e Thuram. Dietro ballottaggio Acerbi-Bisseck, mentre a destra Chivu dovrebbe affidarsi a Carlos Augusto
Milan
- Allegri ritrova Adrien Rabiot. Tabella medica rispettata quindi per il centrocampista francese che sarà quindi titolare al fianco di Modric in mediana
- L’unico assente sarà quindi Santiago Gimenez che ha continuato a lavorare a parte. In avanti allora vedremo dal primo minuto la coppia Leao-Pulisic. A sinistra c’è da decidere tra Bartesaghi ed Estupinian
- In difesa altro rientro nell’XI di partenza è quello di Fikayo Tomori al posto di De Winter. Il pacchetto arretrato verrà completato, come sempre, da Gabbia e Pavlovic
Probabili formazioni
INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan, Dumfries
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez
TORINO-COMO, lunedì ore 18:30 su Sky Sport
Torino
- Leggero trauma al ginocchio, niente più. Questo il quadro clinico di Ilic che, inizialmente, aveva fatto pensare al peggio. Possibile che lo staff medico non corra rischi
- Distrazione muscolare al retto femorale invece per Simeone che resterà fermo per qualche settimana. Davanti possibile maglia da titolare per Zapata
- Dietro lottano Ismajli e Tameze ma anche Paleari e il ristabilito Isreal. Corsie esterne con tanti pretendenti. Occhio alle quotazioni, in rialzo, di Nkounkou
Como
- Fabregas perde nuovamente Assane Diao: per l’esterno si tratta di una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Addai scalpita per una maglia
- Solito ballottaggio là davanti tra Morata e Douvikas. Come sempre sarà staffetta ma il minutaggio maggiore dovrebbe averlo ancora lo spagnolo
- Tre pretendenti per due maglie davanti alla difesa. Da Cunha spera di ritrovare la titolarità persa contro Napoli e Cagliari
Probabili formazioni
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Coco, Marian; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Ilic, Simeone
COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, J. Rodriguez; Morata
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dossena, Goldaniga, Sergi Roberto, Diao
SASSUOLO-PISA, lunedì ore 20:45
Sassuolo
- La stragrande maggioranza dell’XI titolare che vedremo lunedì sera contro il Pisa non si discosterà da quello che ha sconfitto l’Atalanta prima della sosta
- Tra gli infortunati non ci sono recuperi. La cerniera in mezzo al campo sarà sempre formata da Matic, Koné e Thorstvedt
- I dubbi maggiori sono sulla catena di sinistra: in difesa Candé si è mosso bene come vice Doig. Lo scozzese però punta a riprendersi la fascia. Nel tridente offensivo invece c’è sempre aperto il ballottaggio Laurienté-Fadera
Pisa
- Gilardino non avrà al centro del campo Akinsanmiro ma spera nel recupero di Cuadrado che, contro la Cremonese, aveva accusato un problema muscolare
- In mediana spazio probabilmente a Vural mentre Leris viaggia verso una maglia da titolare con Cuadrado, eventualmente recuperato, da mettere a gara in corso
- In difesa Albiol ha avuto tempo per recuperare a pieno ed è un serio candidato per guidare il terzetto arretrato. In attacco invece Moreo e Nzola sono favoriti
Probabili formazioni
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Paz, Boloca, Romagna, Skjellerup, Volpato
PISA (3‑5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stengs, Esteves, Mateus Lusuardi, Akinsanmiro