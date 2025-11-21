Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Palladino riparte da dove tutto è iniziato

Riccardo Gentile
©Getty

Nato a Mugnano di Napoli, a circa 15 km dallo Stadio San Paolo (oggi Maradona), Raffaele Palladino è da sempre un tifoso azzurro, sebbene non abbia mai indossato la maglia del Napoli. Da avversario ha affrontato diverse volte la sua squadra e ora si prepara a farlo di nuovo, proprio nel giorno del suo esordio da allenatore dell'Atalanta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ