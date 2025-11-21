Palladino riparte da dove tutto è iniziato

Nato a Mugnano di Napoli, a circa 15 km dallo Stadio San Paolo (oggi Maradona), Raffaele Palladino è da sempre un tifoso azzurro, sebbene non abbia mai indossato la maglia del Napoli. Da avversario ha affrontato diverse volte la sua squadra e ora si prepara a farlo di nuovo, proprio nel giorno del suo esordio da allenatore dell'Atalanta