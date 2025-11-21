L'Udinese ospita il Bologna nell'anticipo di sabato (ore 15) della 12^ giornata di Serie A. Runjaic conferma la coppia d'attacco Zaniolo-Davis, nel Bologna torna Immobile (che andrà in panchina). Italiano ritrova Ravaglia in porta, ma è senza Holm, Cambiaghi e Rowe: nel ruolo di terzino destro c'è Zortea, in quello di ala sinistra spazio a Dominguez. Di seguito le probabili formazioni
UDINESE (3-5-2), la probabile formazione
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- Runjaic deve rinunciare ancora all'infortunato Kristensen in difesa
- Conferma per la coppia d'attacco Zaniolo-Davis
Bologna (4-2-3-1), la probabile formazione
Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano
- Skorupski out per 40-45 giorni, in porta dovrebbe però rientrare Ravaglia
- Senza Holm, sulla sinistra spazio a Zortea
- Infortunati anche Rowe e Cambiaghi, sulla sinistra c'è Dominguez (che non può giocare in Europa League in quanto fuori dalla lista Uefa)
- Recuperato Immobile, che va verso la convocazione