Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

Serie A

L'Udinese ospita il Bologna nell'anticipo di sabato (ore 15) della 12^ giornata di Serie A. Runjaic conferma la coppia d'attacco Zaniolo-Davis, nel Bologna torna Immobile (che andrà in panchina). Italiano ritrova Ravaglia in porta, ma è senza Holm, Cambiaghi e Rowe: nel ruolo di terzino destro c'è Zortea, in quello di ala sinistra spazio a Dominguez. Di seguito le probabili formazioni

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
Difensore centrale di destra
pubblicità
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Mezzala sinistra
pubblicità
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

UDINESE (3-5-2), la probabile formazione

Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • Runjaic deve rinunciare ancora all'infortunato Kristensen in difesa 
  • Conferma per la coppia d'attacco Zaniolo-Davis
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
pubblicità
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
Difensore centrale
pubblicità
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
Centrocampista centrale
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Ala destra
pubblicità
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Trequartista
Bologna
Benjamín Domínguez
Benjamín Domínguez
Ala sinistra
pubblicità
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante

Bologna (4-2-3-1), la probabile formazione

Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

  • Skorupski out per 40-45 giorni, in porta dovrebbe però rientrare Ravaglia
  • Senza Holm, sulla sinistra spazio a Zortea
  • Infortunati anche Rowe e Cambiaghi, sulla sinistra c'è Dominguez (che non può giocare in Europa League in quanto fuori dalla lista Uefa)
  • Recuperato Immobile, che va verso la convocazione

Serie A: Altre Notizie

Juve: aumento di capitale lampo da 97,8 milioni

i dettagli

Il club bianconero ha finalizzato un aumento di capitale lampo da 97,8 milioni. Un'operazione a...

Leao: "Allegri come un padre, mentalità cambiata"

milan

L'attaccante rossonero è intervenuto su CBS America: "Siamo pronti per il derby. Per noi è...

Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di...

Scaroni: "Derby di Milano partita unica al mondo"

milan

Il presidente del Milan è intervenuto allo Sport Industry Talk, soffermandosi sul derby con...

Zappi (Aia): "Stupito, emergerà mia estraneità"

indagine figc

Le parole del numero uno dell'Associazione italiana arbitri dopo la notifica della chiusura...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE