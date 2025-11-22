Dove vedere Fiorentina-Juve

La partita Fiorentina-Juve, valida per la 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 22 novembre alle ore 18.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Bologna

Dopo aver perso tre partite di fila senza segnare contro la Juventus in Serie A, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N), in cui ha anche realizzato un totale di cinque reti; i viola non rimangono imbattuti in almeno tre gare consecutive contro i bianconeri nella competizione dal periodo tra il 2006 e il 2008, sotto la guida di Cesare Prandelli. La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Juventus (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 19 gare interne di campionato contro i bianconeri (10N, 7P); inoltre, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nell'ultimo incrocio interno con i piemontesi e non arriva a due clean sheet di fila dal 1998, prima con Alberto Malesani e poi con Giovanni Trapattoni in panchina. La Fiorentina è ancora senza vittorie dopo 11 partite di Serie A (5N, 6P); l'ultima squadra che ha evitato la retrocessione dopo essere rimasta senza successi in tutte le prime 11 giornate di un campionato è stata la Reggina nel 2007/08, mentre nell'era dei tre punti, l'unica a salvarsi senza successi nelle prime 12 giornate è stata il Cagliari nel 2005/06. La Fiorentina ha perso quattro delle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (1N) e potrebbe superare il proprio record negativo di sconfitte nelle prime sei gare interne di Serie A: quattro nel 1977/78 al momento. La Juventus non ha segnato in quattro delle ultime sei partite di campionato (0.8 reti a partita nel periodo), tante volte quante nelle precedenti 38 (media gol di 1.6). Due vittorie, un pareggio e due sconfitte per la Juventus nelle prime cinque trasferte di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, nelle prime sei gare esterne di Serie A, solo tre volte la Juventus ha perso in più occasioni: tre sconfitte nel 1995/96, nel 1998/99 e nel 2015/16.