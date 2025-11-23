Allegri: "Ora serve passo avanti con le piccole"

Allegri dopo Inter-Milan: "Derby una gioia, ora serve passo avanti contro le piccole"milan
Le parole dell'allenatore rossonero dopo la vittoria nel derby: "Bloccati nei primi 15 minuti, poi siamo cresciuti - ha commentato -. Aver vinto tutti gli scontri diretti è una gioia, un passo avanti dobbiamo farlo contro le piccole dove siamo vulnerabili. Aver vinto oggi è importante a livello psicologico"
INTER-MILAN 0-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
1-0 nel derby, -2 dalla vetta della classifica e 100° vittoria in tutte le competizioni da allenatore del Milan (il settimo a riuscirsi). Max Allegri festeggia così la vittoria sull'Inter che prolunga a 11 la serie di risultati positivi dei rossoneri. "Sorridevo alla fine perché è una bella vittoria - ha commentato l'allenatore -. È stata una partita bella e divertente, nel primo quarto d'ora eravamo un po' bloccati in pressione, poi la squadra ha giocato meglio. Abbiamo avuto 4-5 situazioni dove potevamo rifinire meglio negli ultimi 20 metri e soprattutto bisognava mettere più in moto Saelemaekers, perché Dimarco era alto e c'era un buco dove poter far male. Nel secondo tempo, una volta fatto il gol, ci siamo difesi in maniera ordinata, Leao è mancato un po' nell'uno contro uno in ripartenza, Abbiamo difeso bene sulle marcature preventive e anche sulle palle inattive. Ho ringraziato Ii ragazzi perché ci hanno fatto passare una serata meravigliosa. Hanno vinto il derby e dato una bella vittoria ai tifosi, alla società e atutto lo staff. Domani bisogna riposare, martedì abbiamo la ripresa degli allenamenti perché sabato abbiamo una partita difficile contro la Lazio, che dobbiamo fare bene altrimenti buttiamo a mare il risultato di stasera. Ci vuole equilibrio: bisogna festeggiare, ma migliorare tante cose. Aver vinto tutti gli scontri diretti è una bella gioia, poi ci sono campionati in cui vinci tanti scontri diretti e perdi punti con le piccole. Alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Bisogna migliorare tanto nella pressione offensiva, questa è la prima settimana in cui ci alleniamo tutti insieme e miglioreremo anche la condizione fisica, perché ultimamente ci siamo allenati in pochi". E sul penalty parato da Maignan ha aggiunto: "Sui rigori c'è Claudio Filippi che credo che sia il migliore in quel ruolo, perché è meticoloso, un grandissimo lavoratore e molto bravo a preparare i portieri".
"Il risultato è importante a livello psicologico"
"Questa partita ha confermato l'andamento del nostro campionato dall'inizio - ha spiegato Allegri -. Quando il ritmo della partita dovevamo deciderlo noi a tratti lo abbiamo fatto e a tratti no, infatti abbiamo subito 2 gol a Parma, col Pisa e la Cremonese. Quando la partita è di alto livello sei costretto a tenere l'attenzione alta, quindi la difendi meglio e sei più cattivo. Un passo in avanti dobbiamo farlo contro le piccole, perché lì diventiamo vulnerabili. Il risultato di stasera è importante a livello psicologico, perché potevi andare a 5 punti che non sono tantissimi, ma rimanere dentro le prime quattro era molto importante". Infine una battuta sulla coppia d'attacco: "Pulisic e Leao avevano già funzionato bene quando avevamo giocato in Australia - ha concluso -, anche Nkunku deve crescere di condizione, abbiamo bisogno di tutti. Essersi allenati insieme questa settimana è stato un vantaggio. Quando si inizia un lavoro in una grande squadra bisogna avere l'ambizione e la voglia di fare il massimo. Mancano 7 partite alla fine del girone, vedremo a quanti punti ci arriveremo".