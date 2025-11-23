Allegri: "Ora serve passo avanti con le piccole"

1-0 nel derby, -2 dalla vetta della classifica e 100° vittoria in tutte le competizioni da allenatore del Milan (il settimo a riuscirsi). Max Allegri festeggia così la vittoria sull'Inter che prolunga a 11 la serie di risultati positivi dei rossoneri. "Sorridevo alla fine perché è una bella vittoria - ha commentato l'allenatore -. È stata una partita bella e divertente, nel primo quarto d'ora eravamo un po' bloccati in pressione, poi la squadra ha giocato meglio. Abbiamo avuto 4-5 situazioni dove potevamo rifinire meglio negli ultimi 20 metri e soprattutto bisognava mettere più in moto Saelemaekers, perché Dimarco era alto e c'era un buco dove poter far male. Nel secondo tempo, una volta fatto il gol, ci siamo difesi in maniera ordinata, Leao è mancato un po' nell'uno contro uno in ripartenza, Abbiamo difeso bene sulle marcature preventive e anche sulle palle inattive. Ho ringraziato Ii ragazzi perché ci hanno fatto passare una serata meravigliosa. Hanno vinto il derby e dato una bella vittoria ai tifosi, alla società e atutto lo staff. Domani bisogna riposare, martedì abbiamo la ripresa degli allenamenti perché sabato abbiamo una partita difficile contro la Lazio, che dobbiamo fare bene altrimenti buttiamo a mare il risultato di stasera. Ci vuole equilibrio: bisogna festeggiare, ma migliorare tante cose. Aver vinto tutti gli scontri diretti è una bella gioia, poi ci sono campionati in cui vinci tanti scontri diretti e perdi punti con le piccole. Alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Bisogna migliorare tanto nella pressione offensiva, questa è la prima settimana in cui ci alleniamo tutti insieme e miglioreremo anche la condizione fisica, perché ultimamente ci siamo allenati in pochi". E sul penalty parato da Maignan ha aggiunto: "Sui rigori c'è Claudio Filippi che credo che sia il migliore in quel ruolo, perché è meticoloso, un grandissimo lavoratore e molto bravo a preparare i portieri".