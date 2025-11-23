Dove vedere Inter-Milan

Il derby tra Inter e Milan, valido per la 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 23 novembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Milan

Il Milan è rimasto imbattuto nei cinque derby contro l'Inter della scorsa stagione tra tutte le competizioni (3V, 2N), dopo aver perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una serie più lunga senza sconfitta contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso). Dopo l'1-1 nell'ultimo derby di campionato dello scorso 2 febbraio, Inter e Milan potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2016 e aprile 2017. Il Milan ha vinto gli ultimi due derby in trasferta contro l'Inter tra tutte le competizioni (2-1 in Serie A il 22 settembre 2024 e 3-0 in Coppa Italia lo scorso 23 aprile), tanti successi quanti nei precedenti 16 derby fuori casa (2V, 3N, 11P); i rossoneri potrebbero ottenere tre successi esterni di fila contro i nerazzurri per la prima volta dal periodo tra l'ottobre 2003 e l'aprile 2005 (incluso il 3-0 a tavolino nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2004/05). Dopo aver sconfitto il Milan il 22 aprile 2024 (match decisivo per la conquista dell'ultimo Scudetto dei nerazzurri), l'Inter ha affrontato Milan, Juventus e Napoli in 11 sfide tra tutte le competizioni senza più riuscire a vincere (5N, 6P), perdendo tutte le tre più recenti (0-3 vs Milan in Coppa Italia, 3-4 vs Juventus e 1-3 vs Napoli in Serie A). L'Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni (1P), segnando 28 reti e subendone solo sette. In più, i nerazzurri (12V, 3P) sono uno degli unici due club, insieme alla Roma, a non aver ancora pareggiato in questa stagione (dall'inizio di agosto) nei Big-5 campionati tra tutte le competizioni. Il Milan ha perso solo una delle 13 partite in questa stagione tra tutte le competizioni (8V, 4N): contro la Cremonese lo scorso 23 agosto in campionato. I rossoneri sono rimasti imbattuti negli ultimi 11 match (7V, 4N) e non registrano una serie più lunga in gare ufficiali dal periodo tra aprile e settembre 2022 (13 in quel caso). Il Milan ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato (contro Juventus, Atalanta e Parma); nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta ha registrato quattro pareggi consecutivi fuori casa in Serie A: tra aprile e maggio 2017 con Montella allenatore.