Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Palladino e l'Atalanta si aggrappano a un ritrovato Scamacca

Massimiliano Nebuloni

Massimiliano Nebuloni
©Getty

L'esordio di Palladino in casa del Napoli non sarebbe stato facile, e si sapeva. Difficile il primo tempo, meglio nel secondo, con l'ingresso di Scamacca, che dopo l'infortunio sta ritrovando la condizione: un buonissimo esame per il nuovo corso della 'Dea'

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ