Nell'ultimo match della 12^ giornata di campionato, Sassuolo-Pisa, Grosso conferma in blocco la squadra che ha battuto l'Atalanta prima della sosta. Unico ballottaggio tra Laurentié e Fadera con il primo favorito. Gilardino recupera Cuadrado che però verrà utilizzato a gara in corso. In difesa rientra Raul Albiol. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
La probabile formazione
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
- La stragrande maggioranza dell’XI titolare che vedremo lunedì sera contro il Pisa non si discosterà da quello che ha sconfitto l’Atalanta prima della sosta
- Tra gli infortunati non ci sono recuperi. La cerniera in mezzo al campo sarà sempre formata da Matic, Koné e Thorstvedt
- I dubbi maggiori sono sulla catena di sinistra: in difesa Candé si è mosso bene come vice Doig. Lo scozzese però punta a riprendersi la fascia. Nel tridente offensivo invece c’è sempre aperto il ballottaggio Laurienté-Fadera
La probabile formazione
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Nzola. All. Alberto Gilardino
- Gilardino non avrà al centro del campo Akinsanmiro ma spera nel recupero di Cuadrado che, contro la Cremonese, aveva accusato un problema muscolare
- In mediana spazio probabilmente a Vural mentre Leris viaggia verso una maglia da titolare con Cuadrado, eventualmente recuperato, da mettere a gara in corso
- In difesa Albiol ha avuto tempo per recuperare a pieno ed è un serio candidato per guidare il terzetto arretrato. In attacco invece Moreo e Nzola sono favoriti