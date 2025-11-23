Nell'ultimo match della 12^ giornata di campionato, Sassuolo-Pisa, Grosso conferma in blocco la squadra che ha battuto l'Atalanta prima della sosta. Unico ballottaggio tra Laurentié e Fadera con il primo favorito. Gilardino recupera Cuadrado che però verrà utilizzato a gara in corso. In difesa rientra Raul Albiol. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45