Probabili formazioni di Sassuolo-Pisa

Serie A
Nell'ultimo match della 12^ giornata di campionato, Sassuolo-Pisa, Grosso conferma in blocco la squadra che ha battuto l'Atalanta prima della sosta. Unico ballottaggio tra Laurentié e Fadera con il primo favorito. Gilardino recupera Cuadrado che però verrà utilizzato a gara in corso. In difesa rientra Raul Albiol. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45

Probabili formazioni
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
PORTIERE
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
TERZINO DESTRO
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
DIFENSORE CENTRALE
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
DIFENSORE CENTRALE
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
TERZINO SINISTRO
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
MEZZALA DESTRA
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
PUNTA CENTRALE
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

La probabile formazione

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • La stragrande maggioranza dell’XI titolare che vedremo lunedì sera contro il Pisa non si discosterà da quello che ha sconfitto l’Atalanta prima della sosta
  • Tra gli infortunati non ci sono recuperi. La cerniera in mezzo al campo sarà sempre formata da Matic, Koné e Thorstvedt
  • I dubbi maggiori sono sulla catena di sinistra: in difesa Candé si è mosso bene come vice Doig. Lo scozzese però punta a riprendersi la fascia. Nel tridente offensivo invece c’è sempre aperto il ballottaggio Laurienté-Fadera
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
PORTIERE
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore DESTRO
Pisa
Raul Albiol
Raul Albiol
DIFENSORE CENTRALE
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore SINISTRO
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
ESTERNO DESTRO
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
MEZZALA DESTRA
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
centrocampista centrale
Pisa
Isak Vural
Isak Vural
mezzala sinistra
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
ESTERNO SINISTRO
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
attaccante
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
attaccante

La probabile formazione

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Nzola. All. Alberto Gilardino

  • Gilardino non avrà al centro del campo Akinsanmiro ma spera nel recupero di Cuadrado che, contro la Cremonese, aveva accusato un problema muscolare
  • In mediana spazio probabilmente a Vural mentre Leris viaggia verso una maglia da titolare con Cuadrado, eventualmente recuperato, da mettere a gara in corso
  • In difesa Albiol ha avuto tempo per recuperare a pieno ed è un serio candidato per guidare il terzetto arretrato. In attacco invece Moreo e Nzola sono favoriti

