Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Probabili formazioni di Torino-Como

Serie A
©Getty

Nel primo dei due posticipi della 12^ giornata di Serie A all'Olimpico si affrontano Torino e Como. Baroni con Tameze nel trio difensivo insieme a Maripàn e Coco. In attacco comferme per la coppia Ngonge-Adams. Fabregas non cambia, Morata terminale offensivo con Jesus Rodriguez a sinistra sulla trequarti. Caqueret e Perrone diga di centrocampo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18.30

Probabili formazioni
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Difensore DESTRO
pubblicità
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore Centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore SINISTRO
pubblicità
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
ESTERNO DESTRO
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
MEZZALA DESTRA
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
mezzala sinistra
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
esterno sinistro
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
attaccante
pubblicità
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante

La probabile formazione

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Marco Baroni

  • Leggero trauma al ginocchio, niente più. Questo il quadro clinico di Ilic che, inizialmente, aveva fatto pensare al peggio. Possibile che lo staff medico non corra rischi
  • Distrazione muscolare al retto femorale invece per Simeone che resterà fermo per qualche settimana. Davanti possibile maglia da titolare per Zapata ma Ngonge resta avanti nel ballottaggio
  • Dietro lottano Ismajli e Tameze con il secondo favorito così come è favorito Paleari su Israel
Como
Jean Butez
Jean Butez
PORTIERE
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
TERZINO DESTRO
pubblicità
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
DIFENSORE CENTRALE
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
DIFENSORE CENTRALE
pubblicità
Como
Álex Valle
Álex Valle
TERZINO SINISTRO
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Maxence Caqueret
Maxence Caqueret
centrocampista centrale
Como
Jayden Addai
Jayden Addai
ala destra
pubblicità
Como
Nico Paz
Nico Paz
TREQUARTISTA
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
ala sinistra
pubblicità
Como
Álvaro Morata
Álvaro Morata
PUNTA CENTRALE

La probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodríguez; Morata. All. Cesc Fabregas

  • Fabregas perde nuovamente Assane Diao: per l’esterno si tratta di una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Addai scalpita per una maglia
  • Solito ballottaggio là davanti tra Morata e Douvikas. Come sempre sarà staffetta ma il minutaggio maggiore dovrebbe averlo ancora lo spagnolo
  • Tre pretendenti per due maglie davanti alla difesa. I favoriti sono Perrone e Caqueret ma Da Cunha è pronto

Serie A: Altre Notizie

Sarri: "Basic si era spento, ora è fondamentale"

LAZIO

Tre punti importanti per i biancocelesti, ennesimo successo all'Olimpico analizzato a Sky da...

Gasp: "Sogno scudetto? Continuiamo a giocare così"

Serie A

Le sue parole a DAZN e in conferenza dopo la partita: "Ora abbiamo più possibilità e convinzione...

Dove vedere Inter-Milan

guida tv

La partita tra Inter e Milan della 12^ giornata di Serie A si gioca domenica 23 novembre alle...

Dove vedere Lazio-Lecce

guida tv

La partita Lazio-Lecce della 12^ giornata di Serie A, si gioca domenica 23 novembre alle ore 18 e...

Dove vedere Cremonese-Roma

guida tv

La partita tra Cremonese e Roma della 12^ giornata di Serie A si gioca domenica 23 novembre alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE