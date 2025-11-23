Nel primo dei due posticipi della 12^ giornata di Serie A all'Olimpico si affrontano Torino e Como. Baroni con Tameze nel trio difensivo insieme a Maripàn e Coco. In attacco comferme per la coppia Ngonge-Adams. Fabregas non cambia, Morata terminale offensivo con Jesus Rodriguez a sinistra sulla trequarti. Caqueret e Perrone diga di centrocampo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18.30
La probabile formazione
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Marco Baroni
- Leggero trauma al ginocchio, niente più. Questo il quadro clinico di Ilic che, inizialmente, aveva fatto pensare al peggio. Possibile che lo staff medico non corra rischi
- Distrazione muscolare al retto femorale invece per Simeone che resterà fermo per qualche settimana. Davanti possibile maglia da titolare per Zapata ma Ngonge resta avanti nel ballottaggio
- Dietro lottano Ismajli e Tameze con il secondo favorito così come è favorito Paleari su Israel
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodríguez; Morata. All. Cesc Fabregas
- Fabregas perde nuovamente Assane Diao: per l’esterno si tratta di una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Addai scalpita per una maglia
- Solito ballottaggio là davanti tra Morata e Douvikas. Come sempre sarà staffetta ma il minutaggio maggiore dovrebbe averlo ancora lo spagnolo
- Tre pretendenti per due maglie davanti alla difesa. I favoriti sono Perrone e Caqueret ma Da Cunha è pronto