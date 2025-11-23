Nel primo dei due posticipi della 12^ giornata di Serie A all'Olimpico si affrontano Torino e Como. Baroni con Tameze nel trio difensivo insieme a Maripàn e Coco. In attacco comferme per la coppia Ngonge-Adams. Fabregas non cambia, Morata terminale offensivo con Jesus Rodriguez a sinistra sulla trequarti. Caqueret e Perrone diga di centrocampo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18.30