Dove vedere Hellas Verona-Parma

I numeri di Hellas Verona e Parma

L'Hellas Verona ha vinto la metà delle partite di Serie A disputate contro il Parma (10V, 4N, 6P); tra le squadre contro cui i veneti contano almeno 15 confronti nella competizione, l'avversaria emiliana è, alla pari dell'Ascoli, quella contro cui vantano la miglior percentuale di successi (50%). Il Parma ha perso il 70% delle trasferte contro l'Hellas Verona in Serie A (2V, 1N, 7P) e tra le squadre affrontate almeno tre volte fuori casa nella competizione solamente contro la Roma (76%) gli emiliani hanno una percentuale di sconfitte esterne più alta. L'Hellas Verona non ha vinto nessuna delle prime 11 partite di Serie A (6N, 5P); solo in altre due stagioni i veneti non hanno trovato il successo nelle prime 12 gare di un massimo campionato, in entrambi i casi sono poi retrocessi (1989/90 e 2015/16). L'Hellas Verona ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti nove (1V, 6N); i veneti non subiscono due sconfitte interne consecutive nella competizione da gennaio-febbraio scorsi. Il Parma ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A (sette reti totali) ed è da settembre 2024 che gli emiliani non arrivano a quattro gare di fila con almeno due reti concesse nella competizione. Il Parma ha segnato un solo gol in trasferta in questo campionato, nell'ultima gara esterna disputata, contro la Roma; nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 nessuna squadra ha fatto peggio, con una rete fuori casa anche per Wolverhampton, Osasuna e Lorient.