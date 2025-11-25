Napoli in campo contro obesità e sovrappeso

Il Napoli e Fondazione Valter Longo hanno siglato una partnership di Corporate Social Responsibility per promuovere una cultura della longevità sana fondata su corretta alimentazione, movimento e prevenzione, con iniziative rivolte in particolare a bambini, bambine e adolescenti, oltre che a scuole, famiglie e comunità. Il club condivide la missione della Fondazione Valter Longo, impegnata nella sensibilizzazione contro sovrappeso e obesità fin dall’età scolare. L’Italia è tra i Paesi europei più colpiti dal problema e la Campania registra il dato più critico: oltre il 43% dei bambini presenta un peso superiore a quello raccomandato. Questo impegno condiviso inaugura un percorso congiunto per contribuire a invertire la rotta della “pandemia da sovrappeso” e promuovere stili di vita sani.

Le parole di Valter Longo

Valter Longo, fondatore di Fondazione Valter Longo, ha commentato: "Per noi è molto importante poter collaborare con il Napoli. Questa alleanza ci permetterà di raggiungere un grande numero di giovani e giovanissimi per iniziare a invertire quello che è stato un aumento costante di cattiva alimentazione e obesità nei bambini italiani e, in particolare, campani. Intervenendo subito, abbinando la scienza e la medicina della longevità alla forza comunicativa del calcio Napoli, aiuteremo la comunità e le istituzioni, a partire dalla Campania, a proteggere i giovani contro malattie gravi come tumori, diabete, malattie cardiovascolari, autoimmuni e patologie neurodegenerative". La partnership si inserisce nel solco delle attività sociali e di charity promosse dal club sul territorio. La Fondazione Valter Longo è già attiva in Campania con il progetto triennale Comunità S.A.N.E. (Salute, attività fisica, nutrizione, educazione), sviluppato con l’Ospedale Evangelico Betania e sostenuto dalla Regione Campania, per contrastare stili di vita non corretti attraverso programmi educativi nelle scuole e iniziative pubbliche di prevenzione.