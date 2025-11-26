Massa arbitra Roma-Napoli, Milan-Lazio a Collu

Sarà Davide Massa ad arbitrare Roma-Napoli, sfida in programma domenica 30 novembre alle 20.45. Crezzini designato per Juve-Cagliari, Collu per Milan-Lazio di sabato alle 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Domenica pomeriggio Pisa-Inter affidata a Guida, alle 18 Atalanta-Fiorentina (su Sky) che sarà diretta da Marcenaro. Ecco tutte le designazioni
COMO-SASSUOLO Venerdì 28 novembre ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- MARCHETTI
- DI GIOIA-BARONE
- IV: DI MARCO
- VAR: GHERSINI
- AVAR: ABISSO
GENOA-VERONA Sabato 29 novembre ore. 15.00
- FABBRI
- LO CICERO-POLITI
- IV: BONACINA
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: MAGGIONI
PARMA-UDINESE Sabato 29 novembre ore 15.00
- PICCININI
- CECCON-REGATTIERI
- IV: MUCERA
- VAR: PRONTERA
- AVAR: ABISSO
JUVENTUS-CAGLIARI Sabato 29 novembre ore 18.00
- CREZZINI
- BERTI-CECCONI
- IV: AYROLDI
- VAR: DI BELLO
- AVAR: DIONISI
MILAN-LAZIO Sabato 29 novembre ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- COLLU
- VECCHI-YOSHIKAWA
- IV: ZUFFERLI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: PATERNA
LECCE-TORINO Domenica 30 novembre ore 12.30
- MARIANI
- COLAROSSI – RICCI
- IV: SACCHI J.L.
- VAR: MARINI
- AVAR: FOURNEAU
PISA-INTER Domenica 30 novembre ore 15.00
- GUIDA
- BERCIGLI – CAVALLINA
- IV: PERENZONI
- VAR: PATERNA
- AVAR: LA PENNA
ATALANTA- FIORENTINA Domenica 30 novembre ore 18.00 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- MARCENARO
- CIPRESSA – LAUDATO
- IV: SOZZA
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: DOVERI
ROMA-NAPOLI Domenica 30 novembre ore 20.45
- MASSA
- MELI-ALASSIO
- IV: PAIRETTO
- VAR: AURELIANO
- AVAR: DI BELLO
BOLOGNA-CREMONESE Lunedì 1 dicembre ore 20.45
- FELICIANI
- ROSSI M.-BAHRI
- IV: MASSIMI
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: LA PENNA