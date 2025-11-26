Massa arbitra Roma-Napoli, Milan-Lazio a Collu

Offerte Black Friday
Arbitri Serie A, le designazioni per la 13^ giornata

Serie A

Sarà Davide Massa ad arbitrare Roma-Napoli, sfida in programma domenica 30 novembre alle 20.45. Crezzini designato per Juve-Cagliari, Collu per Milan-Lazio di sabato alle 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Domenica pomeriggio Pisa-Inter affidata a Guida, alle 18 Atalanta-Fiorentina (su Sky) che sarà diretta da Marcenaro. Ecco tutte le designazioni

COMO-SASSUOLO      Venerdì 28 novembre ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • MARCHETTI
  • DI GIOIA-BARONE
  • IV: DI MARCO
  • VAR: GHERSINI
  • AVAR: ABISSO

 

GENOA-VERONA      Sabato 29 novembre ore. 15.00

  • FABBRI
  • LO CICERO-POLITI
  • IV: BONACINA
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: MAGGIONI

 

PARMA-UDINESE      Sabato 29 novembre ore 15.00

  • PICCININI
  • CECCON-REGATTIERI
  • IV: MUCERA
  • VAR: PRONTERA
  • AVAR: ABISSO

 

JUVENTUS-CAGLIARI    Sabato 29 novembre ore 18.00

  • CREZZINI
  • BERTI-CECCONI
  • IV: AYROLDI
  • VAR: DI BELLO
  • AVAR: DIONISI

 

MILAN-LAZIO     Sabato 29 novembre ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • COLLU
  • VECCHI-YOSHIKAWA
  • IV: ZUFFERLI
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: PATERNA

 

LECCE-TORINO     Domenica 30 novembre ore 12.30

  • MARIANI
  • COLAROSSI – RICCI
  • IV: SACCHI J.L.
  • VAR: MARINI
  • AVAR: FOURNEAU

 

PISA-INTER     Domenica 30 novembre ore 15.00

  • GUIDA
  • BERCIGLI – CAVALLINA
  • IV: PERENZONI
  • VAR: PATERNA
  • AVAR: LA PENNA

 

ATALANTA- FIORENTINA     Domenica 30 novembre ore 18.00 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • MARCENARO
  • CIPRESSA – LAUDATO
  • IV: SOZZA
  • VAR: CAMPLONE
  • AVAR: DOVERI

 

ROMA-NAPOLI     Domenica 30 novembre ore 20.45

  • MASSA
  • MELI-ALASSIO
  • IV: PAIRETTO
  • VAR: AURELIANO
  • AVAR: DI BELLO

 

BOLOGNA-CREMONESE    Lunedì 1 dicembre ore 20.45

  • FELICIANI
  • ROSSI M.-BAHRI
  • IV: MASSIMI
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: LA PENNA

