Il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (6 vittorie, 4 pareggi); fa eccezione nel periodo un 2-0 a favore dei giallorossi datato 23 dicembre 2023 deciso dalle reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, con José Mourinho in panchina.
Roma-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il big match della domenica di A mette in palio il primo posto in classifica: la Roma punta a riprendersi il primato in solitaria, il Napoli può agganciare il Milan in vetta. Gasp (assente per squalifica) sceglie Ferguson in attacco: Dybala in panchina. Con lui Soulé e Pellegrini. In mezzo Koné stringe i denti e c'è. Per Conte difesa a tre col tridente formato da Neres, Hojlund e Lang. Diretta su DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte
Massara: "Si vede già l'impronta di Gasperini"
Le parole a DAZN de ds della Roma: "Il campionato è appena iniziato e c'è grandissimo equilibrio, per noi questa è un'opportunità per verificare a che punto siamo. Gasperini sta facendo cose molto belle, si vede già la sua impronta. Mercato? Se ci saranno opportunità per migliorare un organico già buono le coglieremo. Pellegrini sta facendo benissimo, ma non avevamo dubbi a riguardo".
Manna: "Infortuni? In mezzo al campo siamo corti, è oggettivo"
Il ds del Napoli Manna nel pre partita: "La Roma già l'anno scorso aveva fatto un girone di ritorno incredibile, poi è arrivato un allenatore che si presenta da solo" - ha detto a DAZN parlando del big match dell'Olimpico. Poi, sul tema infortuni: "In mezzo a campo siamo corti, è oggettivo, ma non mi va di parlare ora del mercato, sminuirebbe il lavoro di allenatore e squadra. Sicuramente c'è attenzione e saremo pronti a cogliere le opportunità. Ritorno di Insigne? In quella posizione siamo coperti, non c'è nulla. È stato un grandissimo giocatore del Napoli e gli facciamo i nostri migliori auguri".
Squadre in campo per il riscaldamento. Prima dentro la Roma.
L'Atalanta batte 2-0 la Fiorentina: come cambia la classifica
Il big match di Serie A mette in palio il primo posto: la Roma punta a riprendersi il primato in solitaria, il Napoli invece può agganciare il Milan a quota 28. LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO
La formazione ufficiale del Napoli
• NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte
• Conte è sempre alle prese con tanti infortuni e conferma la stessa squadra della vittoria in Champions col Qarabag: difesa a tre col tridente Neres, Hojlund e Lang in attacco. Ai box ci sono De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Meret, Gilmour e Gutierrez
La formazione ufficiale della Roma
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
• Gasp - assente per squalifica dopo il rosso con la Cremonese - sceglie a sorpresa Ferguson in attacco: Dybala va in panchina. Con l'ex Brighton giocano Soulé e Pellegrini. In mezzo Koné stringe i denti e parte dal 1' nonostante il ko nel match di Europa League. Importante rientro dietro per Hermoso
Non solo Dybala: le due panchine
• Roma: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangare, El Shaarawy e Ghilardi
• Napoli: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola e Ambrosino
Questa sera ennesimo scontro diretto del campionato
Ma chi sta facendo meglio di tutti? Il bilancio
Napoli, ko anche Gilmour: sarà operato lunedì dopo l'infortunio. Almeno due mesi di stop
Partito per un consulto medico in Inghilterra nei giorni scorsi, il centrocampista scozzese ha deciso di sottoporsi a un intervento lunedì 1° dicembre a Londra per risolvere il problema della pubalgia. Lo ha confermato il Napoli attraverso una nota. Gilmour sarà assistito dal dottor Gennaro De Luca dello staff medico azzurro. Almeno due mesi di stop per lui, ennesima brutta notizia per Conte che aveva già perso Gutierrez prima del Qarabag in Champions. Il mercato invernale potrebbe essere utile per intervenire a centrocampo
La Roma ha vinto solo due delle ultime nove gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (2 pareggi, 5 sconfitte), anche se è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1 vittoria, 1 pareggio); l'ultima volta che ha disputato più incontri interni consecutivi senza perdere contro questa avversaria risale al 2016 (5: 4 vittorie, 1 pareggio).
Roma e Napoli si affrontano con almeno 25 punti in classifica a testa prima della 15^ giornata di Serie A per la prima volta nella loro storia nella competizione; al massimo le due formazioni si erano incrociate con così tanti punti ciascuna al 16° turno di campionato nel 2015/16, in un incontro concluso 0-0.
La Roma occupa il primo posto in solitaria in Serie A per la prima volta dopo oltre 10 anni, ovvero dalla 10ª giornata del 2015/16 con Rudi Garcia (occasione in cui tra le inseguitrici a due punti di distanza c'era anche il Napoli); inoltre, i giallorossi possono andare in doppia cifra di vittorie dopo 13 gare stagionali per la prima volta dal dal 2017/18.
Il Napoli ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1 vittoria) dopo che aveva trovato quattro successi nelle cinque precedenti a cavallo tra questa e la scorsa stagione (1 pareggio); inoltre, i partenopei non segnano fuori casa su azione dallo scorso settembre, con Rasmus Højlund contro la Fiorentina.
La Roma ha subito appena sei gol in questo campionato e solo due volte negli ultimi 50 anni ne ha incassati al massimo lo stesso numero dopo 12 gare stagionali in Serie A (quattro nel 2003/04 e tre nel 2013/14). Dal punto di vista offensivo, invece, è solo la seconda volta che una squadra ottiene almeno 27 punti con meno di 16 gol segnati (15) a questo punto della competizione nell'era dei tre punti a vittoria, dopo l'Inter 2015/16.
Roma e Napoli sono, insieme al Sassuolo, le tre squadre che non hanno perso neanche un punto da situazioni di vantaggio in questa Serie A; in particolare, i giallorossi hanno segnato il primo gol dell'incontro in otto dei nove successi registrati nel torneo in corso.
Roma (144) e Napoli (142 come il Lecce) sono due delle tre squadre che hanno registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A; le due formazioni che si affrontano in questo match, nello scorso campionato, avevano chiuso questa graduatoria rispettivamente al 3° e 15° posto (420 per i giallorossi, 359 per gli azzurri).
Matías Soulé, a segno nell'ultima gara di campionato contro la Cremonese, ha all'attivo nove centri in Serie A con la Roma; solo due giocatori stranieri sono arrivati in doppia cifra di gol in giallorosso prima di compiere 23 anni in tutta la storia della competizione: Érik Lamela (19) e Cengiz Ünder (13).
Matteo Politano è il giocatore che ha tentato più conclusioni senza segnare in questa Serie A (23), con il suo ultimo centro nella competizione che risale al 30 marzo, contro il Milan; il calciatore del Napoli, che ha segnato la sua prima rete nel torneo proprio contro la Roma, il 20 settembre 2015, ha fornito complessivamente quattro assist contro i giallorossi e contro nessuna avversaria ne conta di più nel massimo campionato (quattro anche contro Udinese, Hellas Verona e Torino).