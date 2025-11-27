Il ds del Napoli Manna nel pre partita: "La Roma già l'anno scorso aveva fatto un girone di ritorno incredibile, poi è arrivato un allenatore che si presenta da solo" - ha detto a DAZN parlando del big match dell'Olimpico. Poi, sul tema infortuni: "In mezzo a campo siamo corti, è oggettivo, ma non mi va di parlare ora del mercato, sminuirebbe il lavoro di allenatore e squadra. Sicuramente c'è attenzione e saremo pronti a cogliere le opportunità. Ritorno di Insigne? In quella posizione siamo coperti, non c'è nulla. È stato un grandissimo giocatore del Napoli e gli facciamo i nostri migliori auguri".