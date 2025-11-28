Offerte Black Friday
Sciopero dei giornalisti: il comunicato della Fnsi

28 novembre

Pubblichiamo il comunicato della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, cioè il sindacato unitario dei giornalisti, a proposito dello sciopero nazionale dei giornalisti indetto per oggi dopo l’interruzione della trattativa con gli editori, rappresentati dalla Federazione Italiana Editori Giornali (la Fieg, a cui Sky – per contesto – non aderisce). 

Va ricordato che ciò che viene deciso nelle trattative tra Fieg e Fnsi riguarda tutti i giornali e i giornalisti, aderenti o meno a quelle organizzazioni.

Questo il comunicato integrale della FNSI:

 

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni. 

 

In questo tempo gli editori hanno investito molto poco nel prodotto, nonostante le sovvenzioni pubbliche, e hanno tagliato il costo del lavoro con la riduzione degli organici attraverso gli stati di crisi, mentre le retribuzioni dei giornalisti sono state colpite dall’inflazione cresciuta del 20%. I dipendenti sono così diminuiti, ma è aumentato a dismisura lo sfruttamento di collaboratori e precari: pagati pochi euro a notizia, senza alcun diritto e senza futuro. 

 

Le proposte degli editori, tagliando il salario dei neo assunti, rischiano di esasperare la divisione generazionale nelle redazioni non cogliendo le prospettive digitali del settore.

 

Non ne facciamo una battaglia corporativa. Pensiamo che un’informazione libera e plurale, che sia controllo democratico, abbia bisogno di giornalisti autorevoli e indipendenti, che non siano economicamente ricattabili. Solo così potremo garantire il rispetto per i cittadini e i lettori, per l’articolo 21 della Costituzione.

Sciopero dei giornalisti: il comunicato della Fnsi

28 novembre

Pubblichiamo il comunicato della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, cioè il sindacato...

