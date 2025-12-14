L'allenatore nerazzurro commenta a Sky la vittoria contro il Genoa: "Dopo il gol subito siamo stati attenti e ci siamo portati a casa la cosa più importante, cioè i tre punti. Abbiamo giocato bene su un campo ostico. Da quando c'è De Rossi il Genoa è in un bel momento". In conferenza aggiunge: "Calhanoglu in Supercoppa? Non sembra nulla di grave, ma non ha fatto mezzo allenamento" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

"Prova di maturità e carattere". L'Inter è prima, da sola. Il Milan frena in casa col Sassuolo, Napoli addirittura ko a Udine: l'Inter, invece, vince e infila il sorpasso andando in vetta. Chivu, nel post partita a Sky, è soddisfatto della prova dei suoi: "Il primato in classifica? Io partirei parlando della prestazione - ha detto lui -. Il campo era ostico, il Genoa è in un buon momento da quando De Rossi è qui, lo sapevamo. Abbiamo giocato bene, poi abbiamo subito un gol e, qui, diventa sempre difficile. Ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo portati a casa la cosa più importante, cioè i tre punti".

"Ci siamo calati nella difficoltà del momento" Dal primo minuto, in attacco, c'era Pio Esposito insieme a Lautaro: "Se cambia giocando con Pio o con Thuram? Era la partita che chiedeva qualcosa di diverso - analizza Chivu parlando del suo capitano e numero 10 -. Per l'intelligenza che ha potrebbe giocare anche sotto punta. Forse potevamo fare un po meglio nella profondità, ma ci prendiamo tutto quello che questi ragazzi danno". Una partita in discesa fin da subito (gol al 6') e poi complicatasi a metà ripresa dopo la rete di Vitinha: "Ci siamo calati nella difficoltà del momento. Loro sfruttavano palloni lunghi, e allora ci siamo messi a quattro in mezzo, poi abbiamo aggiunto Akanji accanto a Barella togliendo Zielinski; fermo restando che un allenatore è bravo quando le cose vanno bene, e se non porta a casa nulla viene criticato. Anche chi è entrato ha fatto bene, è stata una prova di maturità, di carattere e anche di qualità" - ha concluso Chivu.