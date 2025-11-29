Dove vedere Genoa-Hellas Verona

La partita tra Genoa e Hellas Verona della 13^ giornata di Serie A si gioca sabato 29 novembre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Genoa-Hellas Verona, valida per la 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 29 novembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Hellas Verona

Grande equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Genoa ed Hellas Verona in Serie A: tre vittorie per parte e quattro pareggi, con quattro clean sheet per parte, tra cui lo 0-0 nel confronto più recente dello scorso 13 aprile al Bentegodi. L'Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le gare dello scorso campionato contro il Genoa e potrebbe registrare tre clean sheet di fila per la prima volta contro il Grifone in Serie A. Dopo il successo nell'ultimo match al Ferraris contro il Genoa del 1° settembre 2024 (2-0 con gol di Tchatchoua e Tengstedt), l'Hellas Verona potrebbe vincere due trasferte di fila contro il Grifone per la prima volta in Serie A. Il Genoa ha pareggiato le ultime due partite di campionato contro Fiorentina e Cagliari e potrebbe registrare tre pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 con Gilardino alla guida. Il Genoa non vince da nove gare al Ferraris in campionato (3N, 6P) e solo l'avversario di giornata, l'Hellas Verona (12), conta una striscia aperta più lunga senza successi in match casalinghi tra le formazioni attualmente in Serie A. L'ultimo successo interno del Genoa nel torneo risale infatti allo scorso 4 aprile contro l'Udinese (1-0). L'Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte di campionato, tante quante nelle precedenti 21 gare fuori casa in Serie A; in più, gli scaligeri potrebbero registrare due clean sheet esterni di fila nel massimo campionato per la prima volta dal febbraio 2020, con Ivan Juric allenatore.