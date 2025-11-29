Dove vedere Parma-Udinese

La partita Parma-Udinese, valida per la 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 29 novembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Udinese

L'Udinese è la squadra contro cui il Parma ha sia vinto più partite in Serie A (21 su 50 - 11N, 18P), sia segnato più gol (74) nel massimo campionato. Il Parma è una delle tre formazioni contro cui l'Udinese ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato, insieme a Cagliari e Lecce; i friulani potrebbero ottenere tre successi consecutivi contro gli emiliani solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra il 2005 e il 2006. L'Udinese è la squadra contro cui il Parma ha registrato il maggior numero di clean sheet casalinghi in Serie A: ben 12 in 25 partite al Tardini (il 48%), l'ultimo dei quali il 26 gennaio 2020 (2-0). Dopo il successo contro l'Hellas Verona nel match più recente, il Parma potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020 (contro Napoli e Brescia in quel caso con Roberto D'Aversa allenatore). Il Parma arriva da un pareggio contro il Milan e una vittoria contro l'Hellas Verona; il Parma potrebbe registrare tre gare consecutive senza sconfitta per la prima volta in questa stagione di Serie A. Da una parte nessuna squadra ha pareggiato più partite del Parma nell'anno solare 2025 in Serie A (14, al pari del Torino), dall'altra, solo Lecce e Monza (entrambe 16) hanno perso più match dell'Udinese (15, al pari di Cagliari ed Hellas Verona) nel 2025 nel torneo. I friulani sono anche la formazione ad aver subito più reti (48) in quest'anno solare nel massimo campionato italiano. L'Udinese arriva da due sconfitte di fila contro Roma e Bologna e potrebbe perdere tre gare consecutive per la prima volta in questo campionato.