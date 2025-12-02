Gilmour dopo l'operazione: "Impaziente di tornare"

Offerte Sky
Napoli, Gilmour su Instagram dopo l'operazione: "Impaziente di tornare"

napoli
Foto Instagram @billygilmour

Le parole del centrocampista del Napoli sui social dopo l'operazione per pubalgia, direttamente dall'ospedale: "L'inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito"

Sorriso, pollice alzato e tanta voglia di tornare. "L'inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito". Lo ha scritto così sui social Billy Gilmour, il centrocampista del Napoli ,che si è operato a Londra per risolvere il problema di pubalgia.

"Ci vediamo presto"

"Dopo un periodo di sconforto - ha scritto in un post con una sua foto dal letto dell'ospedale - spinto dal dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarmi a mettere alle spalle questo problema. Mi mancheranno i giorni delle partite e i tifosi dal centro del campo per un po', ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi sul viaggio che ho davanti. Ci vediamo presto, restate allegri".

