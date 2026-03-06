Offerte Sky
Napoli-Torino, Conte: "La nostra forza è stata non cercare alibi. Su McTominay…"

NAPOLI

L'allenatore del Napoli felice per la vittoria e i rientri: "Per come hanno giocato Anguissa e De Bruyne sembra che non se ne siano mai andati, invece ci sono mancati eccome… McTominay potrebbe tornare ad allenarsi con noi già dalla prossima settimana. Alisson sia meno timido, e non dimentichiamoci di Sant'Elmas, dobbiamo fargli una statua". Le sue parole a DAZN. Poi in conferenza: "Di Lorenzo forse torna dopo la sosta"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

"Molto, molto soddisfatto". Conte infila la sua seconda vittoria di fila: 2-1 al Toro, mette distanza sulle inseguitrici in zona Europa a va momentaneamente a -1 dal Milan, nel weekend del derby. Non solo: ha ritrovato due pedine fondamentali come Anguissa e De Bruyne, due simboli delle pesanti e lunghe assenze che la sua squadra ha patito in questa stagione: "Per come sono rientrati sembra che non se ne siano mai andati, invece se ne sono andati eccome… - dice Conte a DAZN ridendo e ripensando a quante partite hanno saltato due big come loro. "Siamo stati per tanti mesi senza anche senza Lukaku, ma la forza di questa squadra è stata non cercare mai l'alibi dell'assenza. Così abbiamo vinto una Supercoppa e siamo sempre rimasti nella zona alta della classifica. Non era per niente scontato".

A che punto è McTominay

I prossimi rientri? "McTominay potrebbe tornare ad allenarsi con noi già dalla prossima settimana. Ovviamente tutti devono trovare la miglior forma, anche se De Bruyne era già in discrete condizioni. Lo vedevo che voleva giocare. Oggi mancava uno come Lobotka - ha aggiunto Conte -, ma noi non perdiamo mai il nostro modo di essere, la nostra voglia e la nostra determinazione". Il mantra della sua squadra Conte lo riassume così: "Nella grande emergenza c'è sempre stata un grande risposta. Gilmour, per esempio, oggi ha fatto una prova magistrale, abbiamo dominato una partita che si siamo complicati solo nel finale".

musica & sport

Da Sanremo a Napoli: Sal Da Vinci show al Maradona

Alisson e 'Sant'Elmas'

Infine i singoli: "Alisson sta entrando nei meccanismi di gioco, ma non deve essere timido, esattamente come ha fatto oggi. A volte deve provare di più: non mi arrabbio se sbaglia, mi arrabbio se fa la cosa semplice. E non dimentichiamoci di Sant'Elmas, dobbiamo fargli una statua. Capisce di calcio, è duttile, gioca ovunque, è alla diciottesima di fila da titolare" - ha concluso Conte.

Conte in conferenza: "Di Lorenzo forse torna dopo la sosta"

L'allenatore azzurro ha poi toccato altri concetti in conferenza stampa: "Sappiamo quanto sia importante arrivare tra le prime quattro, abbiamo sempre provato ad essere competitivi, nonostante tutto quello che ci è accaduto - le sue parole -. Siamo cresciuti molto con le seconde linee, e questo sarà qualcosa di molto positivo verso il prossimo anno". Conte ha poi dato altri aggiornamenti su altri infortunati: "Dopo la sosta forse ci sarà il ritorno di Di Lorenzo, mentre per Neres serve attendere fine aprile. Anche Vergara ko? Secondo me dovremo fare uno studio e una pubblicazione medica su tutto quello che è successo quest'anno…". 

napoli

Vergara ko col Torino: sospetta fascite plantare

CALCIO: SCELTI PER TE