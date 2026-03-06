Offerte Sky
Napoli-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Napoli e Torino della 28^ giornata di Serie A si gioca venerdì 6 marzo alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Napoli-Torino in tv

La partita Napoli-Torino valida per la 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 6 marzo alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Napoli e Torino

Dopo il successo per 1-0 nella gara di andata, il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2008/09; dall'altro lato, il Napoli non resta due match di fila senza segnare contro i granata nella competizione dal 2019Il Napoli ha perso solo una delle 17 gare casalinghe (9V, 7N) contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), vincendo tre delle ultime quattro (1N) in un parziale in cui ha mantenuto due volte la porta inviolata.

Napoli e Torino vantano un solo precedente in Serie A di venerdì, risalente all'8 marzo 2024, con un pareggio allo stadio Maradona per 1-1 (Khvicha Kvaratskhelia rispose al vantaggio iniziale di Antonio Sanabria). Il Napoli ha pareggiato tre delle ultime cinque gare casalinghe (2V) in Serie A e in generale in casa ha registrato otto vittorie e quattro pareggi in questo campionato; il Napoli potrebbe restare imbattuto nelle prime 13 partite interne del torneo per la prima volta dal 2018/19.

Dopo la vittoria al debutto di Roberto D'Aversa alla guida dei granata, il Torino potrebbere vincere le prime due gare in Serie A con una nuova gestione tecnica per la prima volta dal 1981/82, quando iniziò la stagione con due successi guidato da Massimo Giacomini.

