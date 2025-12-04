Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il big match

Napoli-Juve in una canzone: l'X Factor alla Maradona

Alfredo Corallo

©Getty

Sono giorni di grande fermento a Napoli: la finalissima del talent in Piazza del Plebiscito (giovedì alle 21 in diretta su Sky, TV8 e in streaming su NOW), la super sfida di domenica tra gli azzurri di Conte e i bianconeri dell'ex Spalletti. Con la pioggia in agguato: come quell'epico pomeriggio di 40 anni fa in cui il Pibe de Oro s'inventò la "punizione del secolo"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ