Sono giorni di grande fermento a Napoli: la finalissima del talent in Piazza del Plebiscito (giovedì alle 21 in diretta su Sky, TV8 e in streaming su NOW), la super sfida di domenica tra gli azzurri di Conte e i bianconeri dell'ex Spalletti. Con la pioggia in agguato: come quell'epico pomeriggio di 40 anni fa in cui il Pibe de Oro s'inventò la "punizione del secolo"