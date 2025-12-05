A San Siro l'Inter ospita il Como. Chivu conferma la coppia Lautaro-Thuram, due cambi previsti rispetto alla formazione vista a Pisa con il ritorno dal 1' di Carlos Augusto e Zielinski. Dubbi sugli esterni per Fabregas con Posch e Valle in ballottaggio con Smolcic e Moreno. Di seguito le probabili formazioni del match in programma sabato alle 18
La probabile formazione
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Chivu
- Ancora qualche dubbio da sciogliere per Chivu, ma Luis Henrique, Bisseck e Bonny partono indietro nei ballottaggi;
- Previsti due cambi rispetto alla formazione vista a Pisa, con il ritorno dal 1' di Carlos Augusto e Zielinski;
- Al fianco di Lautaro dovrebbe esserci ancora Thuram, reduce dalla doppietta in Coppa Italia contro il Venezia
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodríguez; Morata. All.: Fabregas
- Smolcic torna a disposizione dopo la squalifica: il terzino destro croato è in ballottaggio con Posch;
- L'altro dubbio per Fabregas è sulla corsia di sinistra, con Alberto Moreno in vantaggio su Valle;
- In attacco probabile ritorno dal 1' di Morata al posto di Douvikas