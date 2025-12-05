A San Siro l'Inter ospita il Como. Chivu conferma la coppia Lautaro-Thuram, due cambi previsti rispetto alla formazione vista a Pisa con il ritorno dal 1' di Carlos Augusto e Zielinski. Dubbi sugli esterni per Fabregas con Posch e Valle in ballottaggio con Smolcic e Moreno. Di seguito le probabili formazioni del match in programma sabato alle 18