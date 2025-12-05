Offerte Sky
Probabili formazioni di Inter-Como

Serie A

A San Siro l'Inter ospita il Como. Chivu conferma la coppia Lautaro-Thuram, due cambi previsti rispetto alla formazione vista a Pisa con il ritorno dal 1' di Carlos Augusto e Zielinski. Dubbi sugli esterni per Fabregas con Posch e Valle in ballottaggio con Smolcic e Moreno. Di seguito le probabili formazioni del match in programma sabato alle 18

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Chivu

  • Ancora qualche dubbio da sciogliere per Chivu, ma Luis Henrique, Bisseck e Bonny partono indietro nei ballottaggi;
  • Previsti due cambi rispetto alla formazione vista a Pisa, con il ritorno dal 1' di Carlos Augusto e Zielinski;
  • Al fianco di Lautaro dovrebbe esserci ancora Thuram, reduce dalla doppietta in Coppa Italia contro il Venezia
La probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodríguez; Morata. All.: Fabregas

  • Smolcic torna a disposizione dopo la squalifica: il terzino destro croato è in ballottaggio con Posch;
  • L'altro dubbio per Fabregas è sulla corsia di sinistra, con Alberto Moreno in vantaggio su Valle;
  • In attacco probabile ritorno dal 1' di Morata al posto di Douvikas

Fabregas: "L'Inter? Domanda che fa male. Oggi..."

serie a

Non sarà una partita come le altre per Cesc Fabregas. L'allenatore ha parlato in conferenza...

La Penna per Napoli-Juve, Inter-Como a Di Bello

Serie A

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Napoli-Juventus, big match della 14^giornata di Serie A in...

Roma, l'inno su vinile con versione live Olimpico

ROMA

Per festeggiare i 50 anni dalla prima pubblicazione, la Roma ha annunciato l'uscita dell'inno...

Juve, Vlahovic operato: 3 mesi e mezzo di stop

JUVENTUS

Operazione riuscita per Vlahovic che è stato sottoposto a un intervento chirurgico in...

La presentazione della 14^ giornata di Serie A

guida tv

La 14^ giornata di Serie A si apre sabato 6 e si chiude lunedì 8 dicembre, alle 20.45,...
