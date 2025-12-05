Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni Sassuolo - Fiorentina

Serie A

Il Sassuolo torna a giocare in casa senza l'infortunato Berardi. Al suo posto spazio a Volpato. La Fiorentica cambia qualcosa per centrare la prima vittoria in campionato. Vanoli pensa alla difesa a 4 e schiererà Piccoli accanto a Kean in attacco. Squalificato Pongracic. Ecco le probabili formazioni

Probabili formazioni
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
pubblicità
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
pubblicità
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Centrocampista di destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Centrocampista di sinistra
pubblicità
Sassuolo
Cristian Volpato
Cristian Volpato
Attaccante di destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante centrale
pubblicità
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Attaccante di sinistra

Le scelte di Grosso

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzses, Muhamerovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Keità; Volpato, Pinamonti, Laurentiè. All. Grosso

  • Con Berardi fuori uso nel tridente a destra gioca Volpato
  • Matic in regia con Thorstvedt e Keità come mezzali
  • Dietro Walukiewicz preferito a Coulibaly a destra
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
Terzino destro
pubblicità
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale
pubblicità
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Terzino sinistro
Fiorentina
Simon Sohm
Simon Sohm
Centrocampista di destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista di sinistra
pubblicità
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Trequartista
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante
pubblicità
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-3-1-2); de Gea; Dodò, Pablo Marì, Ranieri, Parisi; Sohm, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson; Piccoli, Kean. All. Vanoli

  • Vanoli medita un cambio e pensa alla difesa a 4
  • Squalificato Pongracic coppia centrale Pablo Marì e Ranieri
  • In mezzo Fagioli play con Sohm e Mandragora interni
  • Kean e Piccoli in tandem con Gudmundsson alle loro spalle

Serie A: Altre Notizie

Fabregas: "L'Inter? Domanda che fa male. Oggi..."

serie a

Non sarà una partita come le altre per Cesc Fabregas. L'allenatore ha parlato in conferenza...

La Penna per Napoli-Juve, Inter-Como a Di Bello

Serie A

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Napoli-Juventus, big match della 14^giornata di Serie A in...

Roma, l'inno su vinile con versione live Olimpico

ROMA

Per festeggiare i 50 anni dalla prima pubblicazione, la Roma ha annunciato l'uscita dell'inno...

Juve, Vlahovic operato: 3 mesi e mezzo di stop

JUVENTUS

Operazione riuscita per Vlahovic che è stato sottoposto a un intervento chirurgico in...

La presentazione della 14^ giornata di Serie A

guida tv

La 14^ giornata di Serie A si apre sabato 6 e si chiude lunedì 8 dicembre, alle 20.45,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE