Probabili formazioni Sassuolo - Fiorentina

Il Sassuolo torna a giocare in casa senza l'infortunato Berardi. Al suo posto spazio a Volpato. La Fiorentica cambia qualcosa per centrare la prima vittoria in campionato. Vanoli pensa alla difesa a 4 e schiererà Piccoli accanto a Kean in attacco. Squalificato Pongracic. Ecco le probabili formazioni
Le scelte di Grosso
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzses, Muhamerovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Keità; Volpato, Pinamonti, Laurentiè. All. Grosso
- Con Berardi fuori uso nel tridente a destra gioca Volpato
- Matic in regia con Thorstvedt e Keità come mezzali
- Dietro Walukiewicz preferito a Coulibaly a destra
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-3-1-2); de Gea; Dodò, Pablo Marì, Ranieri, Parisi; Sohm, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson; Piccoli, Kean. All. Vanoli
- Vanoli medita un cambio e pensa alla difesa a 4
- Squalificato Pongracic coppia centrale Pablo Marì e Ranieri
- In mezzo Fagioli play con Sohm e Mandragora interni
- Kean e Piccoli in tandem con Gudmundsson alle loro spalle