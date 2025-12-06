Offerte Sky
Cagliari-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel Cagliari Prati, dopo l’iniziale panchina contro la Juventus, dovrebbe rientrare dal primo minuto in mezzo al campo. Deiola sarà titolare, Mina non ci sarà. Nella Roma, non convocato l'acciaccato Wesley. Pisilli e Ferguson verso una maglia dal 1'. Dybala e Baldanzi hanno recuperato dalla febbre

Probabili formazioni
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
difensore centrale di destra
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale di sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
esterno destro
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
mezzala sinistra
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
esterno sinistro
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
attaccante
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante

CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione

Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito. All. Fabio Pisacane

  • Mina out: non sarà a disposizione di Pisacane
  • Borrelli ed Esposito formano la coppia d'attacco
  • Prati, dopo l’iniziale panchina contro la Juventus, dovrebbe rientrare dal primo minuto in mezzo al campo
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

  • Dybala e Baldanzi recuperati dopo la febbre ma davanti dovrebbe esserci Ferguson
  • Non convocato Wesley, ci sono ma acciaccati Koné e El Aynaoui
  • In mediana Pisilli e Tsmikas verso una maglia da titolare
  • Ancora rimandatoil ritorno fra i convocati di Angelino

