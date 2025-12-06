Nel Cagliari Prati, dopo l’iniziale panchina contro la Juventus, dovrebbe rientrare dal primo minuto in mezzo al campo. Deiola sarà titolare, Mina non ci sarà. Nella Roma, non convocato l'acciaccato Wesley. Pisilli e Ferguson verso una maglia dal 1'. Dybala e Baldanzi hanno recuperato dalla febbre
CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione
Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito. All. Fabio Pisacane
- Mina out: non sarà a disposizione di Pisacane
- Borrelli ed Esposito formano la coppia d'attacco
- Prati, dopo l’iniziale panchina contro la Juventus, dovrebbe rientrare dal primo minuto in mezzo al campo
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini
- Dybala e Baldanzi recuperati dopo la febbre ma davanti dovrebbe esserci Ferguson
- Non convocato Wesley, ci sono ma acciaccati Koné e El Aynaoui
- In mediana Pisilli e Tsmikas verso una maglia da titolare
- Ancora rimandatoil ritorno fra i convocati di Angelino