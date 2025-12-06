Nel Cagliari Prati, dopo l’iniziale panchina contro la Juventus, dovrebbe rientrare dal primo minuto in mezzo al campo. Deiola sarà titolare, Mina non ci sarà. Nella Roma, non convocato l'acciaccato Wesley. Pisilli e Ferguson verso una maglia dal 1'. Dybala e Baldanzi hanno recuperato dalla febbre

LE PAROLE DI GASPERINI