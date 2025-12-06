La Lazio cerca conferme dopo il successo in Coppa Italia contro il Milan. Il Bologna è l'avversario ideale per rilanciare le ambizioni di zona europea in campionato. Sarri cambia soltanto Pellegrini con Nuno Tavares rispetto alla squadra vista in campo giovedì. Nel Bologna Italiano deve rinunciare all'ex Casale e a Vitik in difesa, oltre a Skorupski e Freuler. Castro titolare e Immobile, gara speciale per lui, pronto a subentrare dalla panchina