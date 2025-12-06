La Lazio cerca conferme dopo il successo in Coppa Italia contro il Milan. Il Bologna è l'avversario ideale per rilanciare le ambizioni di zona europea in campionato. Sarri cambia soltanto Pellegrini con Nuno Tavares rispetto alla squadra vista in campo giovedì. Nel Bologna Italiano deve rinunciare all'ex Casale e a Vitik in difesa, oltre a Skorupski e Freuler. Castro titolare e Immobile, gara speciale per lui, pronto a subentrare dalla panchina
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
- Troppo bella la Lazio vista in Coppa Italia contro il Milan e allora Sarri cambia il minimo indispensabile
- Nuno Tavares dovrebbe essere preferito a Pellegrini sulla sinistra
- Vecino non è al meglio ma dovrebbe giocare dall'inizio
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Senza gli infortunati Skorupski, Freuler, Casale e Vitik, Italiano è pronto a rilanciare Zortea a destra preferendolo a Holm
- Cambiaghi più di Rowe a sinistra
- Immobile nella sua gara più attesa parte dalla panchina dietro Castro