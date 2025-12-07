Allegri: "Pulisic ha la febbre, vediamo domani"

Dubbio Pulisic in casa Milan, come confermato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia: "Nella notte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno. Fofana? Speriamo di averlo già col Sassuolo. Di seguito la conferenza stampa integrale alla vigilia di Torino-MIlan, posticipo del lunedì della 14^ giornata (diretta su Sky Sport e streaming su NOW)

Torino-Milan sarà una partita crocevia come quella contro l'Udinese? "Bisogna essere pronti a fare una partita solida. Domani affronteremo una squadra contro cui abbiamo dei numeri da invertire. Il Milan, negli ultimi 12 anni ha fatto 6 pareggi, 5 scinfitte e 1 vittoria col Toro. Negli ultimi tre anni ci ha sempre perso. Affrontiamo una squadra molto fisica, vengono da una serie di risultati negativi e giocare in casa loro in questo momento sarà molto difficile. Da ora fino a gennaio sarà il momento in cui si delinea la classifica del campionato"

Ci fa il punto sugli infortunati? "Speriamo di riavere Gimenez il più presto possibile perché è un giocatore importante e numericamente abbiamo bisogno di un attaccante in più. Pulisic nella notte ha avuto un attacco di febbre. Vedremo se sarà a disposizione o meno. Athekame sta completando il recupero. Fofana? Speriamo di averlo in campo contro il Sassuolo. Affrontiamo una settimana molto importante: fra Torino e Sassuolo sono due partite da giocare con umiltà e la testa giusta prima di andare a disputare la Supercoppa".

Sulla corsa sudetto "Inter e Napoli sono le squadre più attrezzate per vincere il campionato. Sono tante in poche punti sia in testa che in coda. È un'anomalia per la Sere A. Dovremo avere la forza di rimanere lì attaccati alla vetta".