Dove vedere Cremonese-Lecce

I numeri di Cremonese e Lecce

Bilancio in perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Cremonese e Lecce in Serie A: due successi per parte e due pareggi fin qui, con un punteggio complessivo di 9-9. Cremonese (17) e Lecce (13) si sfideranno nel girone d'andata in Serie A avendo entrambe almeno 12 punti in classifica per la prima volta nella storia. Il match in cui la Cremonese ha segnato più reti nella propria storia in Serie A è stato proprio in casa contro un'avversaria pugliese: 7-1 contro il Bari, il 10 dicembre 1995. Tuttavia, dopo la sconfitta interna contro il Lecce del 4 febbraio 2023 (0-2), i lombardi potrebbero subire due sconfitte casalinghe di fila contro avversarie di questa regione per la prima volta nel torneo. Con 17 punti nelle prime 13 giornate di questo campionato (4V, 5N, 4P), la Cremonese sta vivendo la sua seconda miglior stagione di sempre in Serie A - considerando i tre punti a vittoria da sempre - avendo fatto meglio solo nel 1993/94 dopo altrettante partite giocate da inizio campionato (18 punti). Inoltre, i grigiorossi potrebbero subire meno di cinque sconfitte nelle prime 14 gare stagionali in massima serie per la prima volta nella propria storia. Dopo il successo per 3-1 contro il Bologna nell'ultimo turno, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila per la seconda volta in questa Serie A, dopo esserci riuscita nelle prime due giornate contro Milan e Sassuolo. Il Lecce ha conquistato 13 punti in 13 giornate di questa Serie A (3V, 4N, 6P) e potrebbe eguagliare il proprio miglior risultato dopo 14 gare considerando le precedenti otto stagioni in massima serie: 16 punti nel 2023/24, con D'Aversa in panchina. Dopo il 2-1 inflitto al Torino nell'ultimo turno di campionato, il Lecce potrebbe vincere due match consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio - anche in quel caso, la prima delle due partite fu contro i granata, mentre la seconda fu contro la Lazio.