Dopo l'ennesima sconfitta in campionato contro il Sassuolo, in casa Fiorentina si registra anche il "caso" relativo al rigore con cui i viola erano passati in vantaggio. Il rigorista designato è Gudmundsson, Kean avrebbe voluto tirarlo, alla fine sul dischetto va Mandragora. Vanoli in conferenza ha spiegato che "Gudmundsson non ha voluto calciarlo" ma l'islandese lo smentisce: "Mai rifiutato di tirare un rigore, ma non litigo con i compagni davanti allo stadio pieno"

È una crisi senza fine, quella della Fiorentina. All’ennesima sconfitta in campionato (l’ottava in 14 giornate, con i viola rimasti l’unica squadra senza vittorie) si aggiunge ora la coda polemica dopo la gara contro il Sassuolo, un ko per 3-1 in cui la squadra di Vanoli era anche passata in vantaggio, grazie a un rigore trasformato da Mandragora. Proprio a proposito di quel rigore, Albert Gudmundsson ha commentato l’episodio con un post sui social, uscendo allo scoperto e, di fatto, smentendo quanto aveva dichiarato Vanoli nella conferenza stampa al termine della partita. Vedi anche Vanoli: "Chiediamo scusa ai tifosi, servono uomini"

Il rigore di Mandragora: cosa è successo Partiamo dall’episodio: siamo al 6’ di Sassuolo-Fiorentina quando alla Viola viene assegnato un rigore per un fallo del portiere Muric su Parisi. Le “gerarchie”, per quanto riguarda i rigori, vedono Gudmundsson primo tiratore, con Mandragora in alternativa. Ma è quest'ultimo che si prende il pallone e va sul dischetto. A quel punto davanti gli si para Kean che sembra rivolgersi a capitan Ranieri, accorso nei pressi. Dopo qualche secondo di conciliabolo, Mandragora va sul dischetto e trasforma il rigore del vantaggio della Fiorentina (con Kean che partecipa all'esultanza piuttosto "freddamente"). Ma perché non ha calciato Gudmundsson? In conferenza stampa, Vanoli ha fatto chiarezza spiegando che "Il rigorista era Gudmundsson ma non l'ha voluto calciare. Il secondo era Mandragora, e Kean da attaccante che in questo periodo non fa gol voleva calciarlo, ma il problema non è quello…”.

L'esultanza di Mandragora dopo il rigore trasformato. Più fredda quella di Kean, che avrebbe voluto calciare il penalty - ©Ansa

La replica social di Gudmundsson La versione fornita dall’allenatore viola però è stata smentita dallo stesso Gudmundsson, che il giorno dopo, sui social, ha scritto: “Non ho mai rifiutato e non rifiuterò mai di prendere un rigore. Ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno”. Un altro piccolo "caso" in un ambiente già di suo poco sereno, in questo periodo.

Il comunicato del club dopo le minacce subite dai giocatori Il club viola nel frattempo ha pubblicato un comunicato in seguito alle minacce subite dai giocatori e dalle loro famiglie: "ACF Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società. Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte. ACF Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza. Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto".