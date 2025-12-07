" Era una prova di maturità? Sì e si può dire che siamo stati rimandati ". Luciano Spalletti non usa giri di parole per commentare la sconfitta della sua Juve contro il Napoli. E torna su un concetto su cui aveva insistito anche in passato, la mancanza di coraggio nelle giocate: " C'è troppa timidezza quando abbiamo la palla , dopo il pareggio potevamo portare la partita dalla nostra parte ma siamo stati poco incisivi, cattivi e determinati. Dobbiamo riconoscere meglio le situazioni da cui possiamo ricavare un vantaggio in campo".

"Yildiz? C'era la curiosità di provarlo lì, ma deve fare di più"

Spalletti non si è tirato indietro nel commentare le sue scelte, a partire da quella di giocare senza un centravanti di ruolo e con la coppia d'attacco formata da Yildiz e Conceicao: "Volevo un centrocampista in più per avere superiorità in mezzo e obbligare un difensore del Napoli e spezzare la loro linea, non siamo riusciti però a sfruttare questo eventuale fattore. C'era inoltre la curiosità di provare Yildiz in quel ruolo". L'esperimento però non è riuscito: "Perché l'ho tolto? Non è infortunato, ma penso di poter mettere Openda per 15 minuti, è un giocatore che abbiamo pagato 45/50 milioni. Yildiz ha segnato stasera, ma anche lui può e deve fare di più". Buon impatto finale di Zhegrova: "Al momento è un giocatore da ultimi 15 minuti e ultimi 15 metri, ha uno scatto fulminante. Viene però da gravi problemi fisici e in settimana fatica ad allenarsi a livelli alti e intensi, spesso siamo costretti a fermarlo". L'allenatore continua a vedere positivamente Koopmeiners in difesa: "Mi piace in quel ruolo, sa imbucare e iniziare l'azione. Normale che contro Neres possa andare in difficoltà".