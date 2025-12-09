Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Torino, Cairo: "Baroni non è in discussione, il tema non è l'allenatore"

TORINO

Il presidente granata ha parlato alla squadra negli spogliatoi, dopo la rimonta subita ieri sera in casa dal Milan. E a domanda sul futuro dell’allenatore, dopo le tre sconfitte di fila, ha detto: “Baroni non è in discussione, con lui parlo tutti i giorni. Sono deluso perché avevamo fatto un primo tempo eccellente”. Nel prossimo turno, il Torino sarà impegnato sabato alle 15, ancora in casa, contro la Cremonese

TORINO-MILAN 2-3, LE PAGELLE

"Non sarà mica Baroni il tema, non è in discussione: con lui parlo tutti i giorni": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, parla a proposito del futuro sulla panchina granata di Marco Baroni. Subito dopo la fine del match perso in casa contro il Milan, e la rimonta subita dopo il doppio vantaggio, il presidente del Torino è andato negli spogliatoi e ha parlato alla squadra, che finora in classifica ha conquistato 14 punti in 14 giornate di campionato. "Sono deluso -ha proseguito Cairo- perché contro il Milan abbiamo fatto un primo tempo eccellente, poi abbiamo subito gol in inferiorità numerica: dovevamo essere più furbi, anche se abbiamo aspettato che Leao uscisse". Il prossimo impegno, per il Torino, sarà quello di sabato alle 15, ancora una volta in casa, stavolta contro la Cremonese allenata dall’ex Nicola: "Ho detto alla squadra che bisognerà giocare come se fosse l'ultima”.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Cairo: "Sono deluso ma Baroni non si discute"

TORINO

Il presidente granata ha parlato alla squadra negli spogliatoi, dopo la rimonta subita ieri sera...

Leao, problema all'adduttore della coscia destra

milan

Dopo mezz’ora di gioco Leao è stato costretto al cambio, con il Torino in vantaggio per 2-1. Il...

Dove vedere Torino-Milan

guida tv

La partita Torino-Milan della 14^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 8 dicembre alle ore 20.45...

Dove vedere Udinese-Genoa

guida tv

La partita tra Udinese e Genoa della 14^ giornata di Serie A si gioca lunedì 8 dicembre alle 18 e...

2025 finito per Morata: "Mi rialzerò come sempre"

como

In attesa di un comunicato ufficiale del Como, Alvaro Morata commenta sui social il periodo che...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE