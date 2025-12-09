Cairo: "Sono deluso ma Baroni non si discute"

Il presidente granata ha parlato alla squadra negli spogliatoi, dopo la rimonta subita ieri sera in casa dal Milan. E a domanda sul futuro dell’allenatore, dopo le tre sconfitte di fila, ha detto: “Baroni non è in discussione, con lui parlo tutti i giorni. Sono deluso perché avevamo fatto un primo tempo eccellente”. Nel prossimo turno, il Torino sarà impegnato sabato alle 15, ancora in casa, contro la Cremonese

"Non sarà mica Baroni il tema, non è in discussione: con lui parlo tutti i giorni": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, parla a proposito del futuro sulla panchina granata di Marco Baroni. Subito dopo la fine del match perso in casa contro il Milan, e la rimonta subita dopo il doppio vantaggio, il presidente del Torino è andato negli spogliatoi e ha parlato alla squadra, che finora in classifica ha conquistato 14 punti in 14 giornate di campionato. "Sono deluso -ha proseguito Cairo- perché contro il Milan abbiamo fatto un primo tempo eccellente, poi abbiamo subito gol in inferiorità numerica: dovevamo essere più furbi, anche se abbiamo aspettato che Leao uscisse". Il prossimo impegno, per il Torino, sarà quello di sabato alle 15, ancora una volta in casa, stavolta contro la Cremonese allenata dall’ex Nicola: "Ho detto alla squadra che bisognerà giocare come se fosse l'ultima”.