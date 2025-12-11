Milan, la festa di Natale del settore giovanile

A San Siro si è svolta la tradizionale festa di Natale del settore giovanile del Milan: presenti dirigenti, calciatori e allenatori. Di seguito foto, video, parole e curiosità dall'evento allo stadio Meazza

Le squadre maschili e femminili del Milan si sono date appuntamento ieri, mercoledì 10 dicembre, a San Siro per la tradizionale festa di Natale del settore giovanile. I giovani calciatori e le giovani calciatrici hanno partecipato a un percorso a tappe ricco di sorprese all’interno dello stadio. La prima tappa, ad impronta Fondazione Milan, ha visto la presenza di quattro speciali “aiutanti”: Mike Maignan, Ruben Loftus-Cheek, Monica Renzotti e Nadin Sorelli. I calciatori e le calciatrici della Prima squadra hanno raccolto i giocattoli destinati agli Ospedali pediatrici di Milano, frutto delle donazioni effettuate nel periodo natalizio dagli atleti e dalle atlete alla Puma House of Football - Centro P.Vismara e dalla squadra Milan Futuro.

La seconda tappa, all’insegna dell’adrenalina e del divertimento, ha coinvolto tutte le squadre in una sfida su un biliardino di dimensioni record, con 11 stecche. Da una parte la squadra di Leao e Kyvag, dall’altra quella di Modric e Park. Nella terza tappa i giovani rossoneri hanno potuto entrare nello spogliatoio del Milan, dove sono state consegnate loro le sciarpe ufficiali rossonere, prima di vivere l’emozione del tunnel di San Siro, dove ad attenderli per i tradizionali high five c’erano tutti i calciatori e le calciatrici delle Prime Squadre maschile e femminile.

Furlani: "Il futuro del Milan nasce nel settore giovanile" La seconda parte dell’evento è stata caratterizzata dagli interventi dei dirigenti del Club. A partire dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, seguito poi dagli intervenuti del responsabile del settore giovanile Maschile Vincenzo Vergine, il responsabile di Milan Futuro, Jovan Kirovski, e il responsabile del settore giovanile femminile Gianfranco Parma.

"Innovare significa avere coraggio, il coraggio di guardare avanti e di credere nel futuro - ha detto Furlani -. Innovazione è visione, è crescita e fiducia nei giovani. Il futuro del Milan nasce qua. Nel settore giovanile. Dove i sogni diventano obiettivi, e il talento incontra la responsabilità, in ogni allenamento e in ogni sacrificio che fate. Dietro ogni passo avanti ci sono persone straordinarie: allenatori, educatori, dirigenti. Ma anche chi lavora lontano dai riflettori, staff, magazzinieri e accompagnatori. Un ringraziamento di cuore va a chi ogni giorno, con passione e umiltà, fa crescere i nostri ragazzi. Chi lavora nel settore giovanile è il cuore pulsante del nostro progetto, la forza silenziosa che alimenta i sogni rossoneri".