Arrivato a Cagliari in estate, Sebastiano Esposito è uno dei protagonisti della squadra di Pisacane. Fin qui ha realizzato 4 gol e 2 assist, ma l'obietivo è continuare a migliorarsi per conquistare la salvezza e realizzare il sogno di indossare la maglia Azzzurra. Chissà, magari accanto a suo fratello Pio. Le sue parole a Sky Sport Insider