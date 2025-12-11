l'intervista
Esposito: "A Cagliari sono felice. Sogno la Nazionale insieme a Pio"
Arrivato a Cagliari in estate, Sebastiano Esposito è uno dei protagonisti della squadra di Pisacane. Fin qui ha realizzato 4 gol e 2 assist, ma l'obietivo è continuare a migliorarsi per conquistare la salvezza e realizzare il sogno di indossare la maglia Azzzurra. Chissà, magari accanto a suo fratello Pio. Le sue parole a Sky Sport Insider
