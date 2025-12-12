Sabato alle 18 si gioca la sfida tra Parma e Lazio. Cuesta dovrebbe confermare ancora la difesa a 4, con Pellegrino punto di riferimento avanzato. Un paio di ballottaggi sulla retroguardia per Sarri che in attacco ripropone Cancellieri nel tridente vista l'assenza di Isaksen
Le scelte di Cuesta
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Keita, Bernabé, Estevez; Sorensen, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta
- L'allenatore non esclude del tutto il ritorno alla difesa a 3 con il ritorno di Troilo dalla squalifica, ma dovrebbe preseguire a 4 dietro;
- davanti Pellegrino a guidare l'attacco, supportato da Benedyczak e Sorensen, quest'ultimo in ballotaggio con Ondrejka
- il trio di centrocampo sarà formato da Keita, Bernabé ed Estevez
Le scelte di Sarri
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
- L'allenatore biancoceleste deve fare a meno dello squalificato Gila: al suo posto ballottaggio tra Patric e Provstgaard, con il primo favorito;
- sempre in difesa, a sinistra, dovrebbe toccare a Pellegrini che si gioca una maglia da titolare con Lazzari;
- in attacco out Isaksen, giocherà Cancellieri dal 1'