Probabili formazioni di Parma-Lazio

Serie A

Sabato alle 18 si gioca la sfida tra Parma e Lazio. Cuesta dovrebbe confermare ancora la difesa a 4, con Pellegrino punto di riferimento avanzato. Un paio di ballottaggi sulla retroguardia per Sarri che in attacco ripropone Cancellieri nel tridente vista l'assenza di Isaksen

SERIE A, 15^: TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Terzino destro
Parma
Enrico Delprato
Enrico Delprato
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Terzino sinistro
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Mezzala destra
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Centrocampista centrale
Parma
Nahuel Estévez
Nahuel Estévez
Mezzala sinistra
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Trequartista
Parma
Adrian Benedyczak
Adrian Benedyczak
Trequartista
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

Le scelte di Cuesta

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Keita, Bernabé, Estevez; Sorensen, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta

  • L'allenatore non esclude del tutto il ritorno alla difesa a 3 con il ritorno di Troilo dalla squalifica, ma dovrebbe preseguire a 4 dietro;
  • davanti Pellegrino a guidare l'attacco, supportato da Benedyczak e Sorensen, quest'ultimo in ballotaggio con Ondrejka
  • il trio di centrocampo sarà formato da Keita, Bernabé ed Estevez
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
Lazio
Patric
Patric
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
Terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mattéo Guendouzi
Mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
Mezzala sinistra
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
Ala destra
Lazio
Valentín Castellanos
Valentín Castellanos
Attaccante centrale
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Ala sinistra

Le scelte di Sarri

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

  • L'allenatore biancoceleste deve fare a meno dello squalificato Gila: al suo posto ballottaggio tra Patric e Provstgaard, con il primo favorito;
  • sempre in difesa, a sinistra, dovrebbe toccare a Pellegrini che si gioca una maglia da titolare con Lazzari;
  • in attacco out Isaksen, giocherà Cancellieri dal 1'

