Al Franchi (fischio d'inizio domenica alle 15) si gioca una delicata sfida salvezza tra la Fiorentina di Vanoli, ultima in classifica, e il Verona di Zanetti, penultimo. Viola con Kean e Gudmundsson davanti e un ballottaggio a centrocampo: Fagioli è favorito su Nicolussi Caviglia. Nell'Hellas dovrebbe rivedersi dal 1' Gift Orban in coppia con Giovane
Fiorentina (3-5-2), la probabile formazione
De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
- Ballottaggio Fagioli-Nicolussi Caviglia, col primo favorito
- Sulla sinistra ancora out Gosens, c'è Parisi
- Davanti la coppia Gudmundsson-Kean
Verona (3-5-2), la probabile formazione
Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti
- In avanti dovrebbe tornare titolare Orban in coppia con Giovane
- A centrocampo Niasse dal 1', con Gagliardini dalla panchina