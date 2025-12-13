Offerte Sky
Fiorentina-Verona, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Al Franchi (fischio d'inizio domenica alle 15) si gioca una delicata sfida salvezza tra la Fiorentina di Vanoli, ultima in classifica, e il Verona di Zanetti, penultimo. Viola con Kean e Gudmundsson davanti e un ballottaggio a centrocampo: Fagioli è favorito su Nicolussi Caviglia. Nell'Hellas dovrebbe rivedersi dal 1' Gift Orban in coppia con Giovane

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Dodô
Dodô
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Simon Sohm
Simon Sohm
Mezzala sinistra
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Esterno sinistro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Attaccante
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante

Fiorentina (3-5-2), la probabile formazione

De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

  • Ballottaggio Fagioli-Nicolussi Caviglia, col primo favorito
  • Sulla sinistra ancora out Gosens, c'è Parisi
  • Davanti la coppia Gudmundsson-Kean
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
Difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
Difensore centrale di sinistra
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno destro
Verona
Cheikh Niasse
Cheikh Niasse
Mezzala destra
Verona
Al Musrati
Al Musrati
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
Mezzala sinistra
Verona
Martin Frese
Martin Frese
Esterno sinistro
Verona
Giovane
Giovane
Attaccante
Verona
Gift Orban
Gift Orban
Attaccante

Verona (3-5-2), la probabile formazione

Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

  • In avanti dovrebbe tornare titolare Orban in coppia con Giovane
  • A centrocampo Niasse dal 1', con Gagliardini dalla panchina

